«The Crown» schlägt sich in den USA gut

Nielsen Media Research hat bekannt gegeben, dass die Serie auf dem zweiten Platz landete.

kehrt nach der Premiere von Staffel fünf am 9. November auf Platz zwei der Nielsen Streaming Top10 Charts zurück. Während des Zeitfensters vom 7. bis 13. November verzeichnete die Serie in den ersten Tagen ihres Bestehens 2,13 Milliarden Sehminuten. In der fünften Staffel des britischen Königsdramas schlüpfen Imelda Staunton und Jonathan Pryce in die Rollen von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip. Lesley Manville und Elizabeth Debicki spielten die Hauptrollen von Prinz Charles und Prinzessin Diana, als die Serie die skandalöse Scheidung der beiden Figuren erforschte.In weihnachtlicher Manier hat Lindsay Lohansdie Weihnachtszeit in die Nielsen Streaming Top10 Charts gebracht und die Liste auf Platz zehn geknackt. Nach der Premiere des Netflix-Films am 10. November wurde die romantische Komödie innerhalb der ersten vier Tage, in denen sie auf dem Streaming-Anbieter verfügbar war, 636 Millionen Mal angesehen.belegte in der zweiten Woche nach der Premiere von Staffel vier den Spitzenplatz der Gesamtcharts. Die Serie erzielte in der ersten vollen Woche ihrer Verfügbarkeit 2,29 Milliarden Sehminuten – ein deutlicher Sprung gegenüber den 1,37 Milliarden der Vorwoche, die in den ersten drei Tagen der Ausstrahlung erzielt wurden.