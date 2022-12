EliasN97  vom Fußballer zum E-Sportler und Livestreamer

YouTuber

Als eine Verletzung seine Fußballkarriere beendete, wurde er online bekannt und das nicht nur in der E-Sportler-Szene, sondern auch auf Twitch und YouTube.

Elias Nerlich machte sich zunächst als E-Sportler einen Namen und ist jetzt als Webvideoproduzent aktiv. Neben seinem YouTube-Kanal, der vor einigen Monaten die Marke von einer Million Abonnenten knackte, betreibt er einen der meistgefolgten deutschsprachigen Kanäle auf Twitch. Regelmäßig verfolgen Hunderttausende seine Livestreams über FIFA und andere Online-Games.Am 10. Dezember 1997 wurde Elias Nerlich in Berlin geboren. Bereits im Alter von vier Jahren begann er mit dem Fußballspielen und war in seiner Jugend in Vereinen wie dem Mariendorfer SV 06, Tennis Borussia Berlin, den Reinickendorfer Füchsen, BFC Preussen und Tasmania Berlin aktiv. Im Alter von 17 Jahren spielte er bereits in der ersten Herrenmannschaft des RSV Waltersdorf 09 und absolvierte dort einige Einsätze in der sechstklassigen Brandenburg-Liga. Seine Karriere wurde jedoch unfreiwillig pausiert, als Nerlich sich im September 2016 einen Wadenbeinbruch beim Fußballspielen zuzog. Zwei Operationen später wechselte er zur Saison 2018/19 zum SC Lankwitz, wo er sich jedoch im August 2018 einen Kreuzbandriss zuzog. Zunächst wollte er es ab März 2020 noch einmal mit dem Fußballspielen probieren, beendete seine Karriere als Fußballer jedoch im Alter von 22 Jahren aufgrund seiner Verletzungen.In dieser Zeit entdeckte er allerdings einen anderen Bereich für sich. Während seiner ersten schweren Verletzung konnte er mehrere Wochen lang sein Bett kaum verlassen und investierte so viel Zeit ins FIFA-Spielen. Innerhalb weniger Monate wurde er so gut, dass er sich in FIFA 18 als einer von 128 Spieler für den FUT Champions Cup in Barcelona qualifizierte, wobei er einer von nur vier Spielern war, die keinen Profivertrag als E-Spieler besaßen. Danach landete er im E-Sport-Team von Hertha BSC und war von März 2018 bis August 2021 in der Virtual Bundesliga aktiv. Zudem legte er 2018 sein Abitur an der Fachoberschule Steglitz-Zehlendorf in Berlin ab, ehe sein Fokus ganz seiner Karriere als E-Sportler galt.Bereits zuvor, nämlich im August 2017, eröffnete Nerlich seinen ersten YouTube-Kanal „Eligella“. Der Name entstand in Anlehnung an den Magier Uri Geller, von dessen Auftritten er schwer beeindruckt war. Zunächst erschienen hier vorrangig Let’s Plays und Reaktionsvideos. Zudem drehte der Webvideoproduzent Livestreams und lud Highlights davon hoch. Der Kanal „Elias N97“, der heute sein Hauptkanal ist und dessen Titel sich aus seinem Namen und Geburtsjahr zusammensetzt, entstand schließlich im Juli 2018 in Zusammenarbeit mit Hertha BSC. Hier stand zunächst vor allem das Online-Fußballspiel FIFA im Mittelpunkt. Heute bietet er dort auch in Form von Vlogs Einblicke in sein Privatleben, dreht Fußball-Challenges oder kommentierte die Ereignisse in der Fußballwelt. Seit April 2020 kam mit Twitch noch eine weitere Plattform hinzu. Während der Corona-Pandemie baute er sich hier eine enorme Reichweite auf und zählt dort nun 1,3 Millionen Follower. Damit befindet er sich momentan auf Rang 11 der meistabonnierten deutschsprachigen Kanäle auf Twitch. Ende Juli 2022 gehörte sein Kanal sogar zu den Top-5 der weltweit meistgesehenen Accounts auf der Plattform.Auch abseits von YouTube und Twitch hat Nerlich noch zahlreiche weitere Projekte ins Leben gerufen. So ist er einer der drei Geschäftsführer des Modelabales „Elevate Clothing“, welches im September 2020 gegründet wurde. Ein Jahr später stieg er außerdem als geschäftsführender Gesellschafter beim E-Sport-Team „Fokus“ ein. Schon lange arbeitete er auch mit dem ehemaligen Profifußballer Sidney Friede zusammen, der seine Karriere ebenfalls verletzungsbedingt beenden musste. 2021 gründeten die beiden zusammen den Verein „Delay Sports Berlin“, der seit der Saison 2022/23 die Spielberechtigung in der elftklassigen Kreisliga C erhielt. Auch Nerlich stand so mit dem Verein im September 2022 wieder für ein Spiel auf dem Platz. Im August 2022 wurde das Fußballturnier «Real Life Eligells Cup» bei RTL+ übertragen. Bei dem Event im Münchner Audi Dome nahmen noch andere Influencer wie Sascha Hellinger, Trymacs oder MontanaBlack teil. Zusätzlich ist der 25-Jährige Markenbotschafter von Adidas und das als bisher einzige Nicht-Sportler.