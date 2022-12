Das Eis wird dünn: «heute-show» im Rückwärtsgang

Quotennews

Für die «heute-show» gab es im Zweiten gewissermaßen den goldenen November. Der Dezember sieht bisher eher kühl aus.

Alles sah doch so gut aus. Oliver Welke feierte mit seinereinen bockstarken November. 3,86 Millionen Zuschauer, 4,01, 4,32, 4,20 Millionen. So die Zuschauer-Bilanz aus den vier November-Ausgaben des Satire-Formats. Die Marktanteile sahen mit 18,6, 19,4, 21,0 und 20,6 Prozent gut aus und auch die jüngeren Zuschauer glänzten in drei von vier Episoden mit über eine Million Zuschauern. Doch seit dem Monatswechsel hat das ZDF-Format weniger gut lachen.Schon der Dezember-Auftakt am 02. Dezember fiel unter die 4-Millionen-Marke und begeisterte "nur" noch 3,83 Millionen Zuschauer und damit 18,4 Prozent des Marktes. Lichtblick für Welke zu diesem Zeitpunkt: die jüngeren Zuschauer blieben nicht nur treu, sie holten mit 1,22 Millionen Jüngeren einen neuen Reichweiten-Rekord für das laufende Jahr. Der Marktanteil von 24,2 Prozent ist ebenfalls grandios. Doch setzt sich der sich bereits andeutende Trend aus der Gesamtreichweite eine Woche später in allen Kategorien fest.Insgesamt wollten noch 3,02 Millionen Zuschauer dem Programm ab 22:30 Uhr am gestrigen Freitag folgen, der Marktanteil fällt mit 12,6 Prozent deutlich in ein Loch. Gleichermaßen schmerzhaft ist die Leistung der Jüngeren, die lediglich noch 0,73 Millionen auf die Bilanz der Reichweite brachten, hier fiel der Marktanteil auf 11,9 Prozent. Auch das im Anschluss laufende «ZDF Magazin Royale» fiel schlussendlich von zuletzt 2,05 auf 1,74 Millionen Zuschauer. Hier reduzierte sich die jüngeren Zuschauer von 0,84 auf 0,64 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bei Böhmermann sanken von 11,9 auf 9,7 Prozent und von 19,9 auf 13,9 Prozent.