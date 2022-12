«Das Best-Of» lässt nach

Quotennews

Schon mit dem ersten «Best-Of! Denn sie wissen nicht, was passiert» lief es bei RTL nicht gerade glorreich. Die zweite Programmierung verlor noch an Reichweite und Quote.

Es scheint ein natürliches Ende erreicht zu sein. Mitsammelte RTL beachtliche Erfolge. Am 25. April 2020 waren ganze 3,31 Millionen Zuschauer zu mobilisieren - der Marktanteil damals starke 12,8 Prozent. Die klassische Zielgruppe glänzte ebenfalls an diesem Tag - mit 1,49 Millionen Umworbenen waren einfach starke 20,1 Prozent machbar. Doch diese Zeiten sind lange vergangen.Die letzte reguläre Folge des Formats lief am 12. November in der RTL-Primetime vor 1,73 Millionen Zuschauern und 8 Prozent Marktanteil. Keinesfalls ein schlechter Wert und dennoch weit von dem erwähnten Bestwert entfernt. Die Zielgruppe performte mit 12,2 Prozent Marktanteil und 0,61 Millionen Werberelevanten noch zuletzt gut. Angekommen in Dezember, schickte RTL plötzlich-Folgen in die Primetime. Mit mäßigem Erfolg.Zuletzt am 03. Dezember schauten 1,23 Millionen zu, gestern waren es noch 1,17 Millionen. Der Marktanteil sank demnach von 5,7 auf 5,1 Prozent, womit sich die Show weiter und weiter von akzeptablen Quoten entfernt.Noch schlimmer dürfte für den Köln-Sender jedoch die Leistung der Zielgruppe sein. Hier versammelten sich schon vergangene Woche nur 0,41 Millionen und daher 8,4 Prozent am Markt - gestern sank das Ganze auf 5,5 Prozent bei 0,3 Millionen 14- bis 49-Jährigen. Immerhin ist es vorerst vorbei mit den «Best-Of»-Shows, kommenden Samstag setzt RTL auf