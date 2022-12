Weihnachtsausgabe der Löwen hält mit regulärer Staffel mit

Quotennews

«Die Höhle der Löwen» bleibt auch in weihnachtlich angehauchter Stimmung ein voller Erfolg für VOX.

Zwischen 1,52 und 1,96 Millionen Zuschauer verfolgten im Herbst die zwölfte Staffel der VOX-Gründershow. Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Co. kamen so auf Marktanteile von bis zu 16,4 Prozent beim werberelevanten Publikum. Ganz so gut schnitt die am Montagabend gesendete-Ausgabe nicht ab. Das erste Weihnachtsspecial lockte 1,86 Millionen Zuschauer vor die Empfangsgeräte, was einem Marktanteil von sehr guten 7,5 Prozent entsprach. In der Zielgruppe sorgte die knapp dreistündige Show für 0,68 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent. Kein Primetime-Programm schnitt an diesem Montag besser ab.Im Anschluss strahlte der Sender mit der roten Kugel eine alte-Folge aus, die aus dem Juni 2016 stammte. Im Mittelpunkt stand Ulli Schweiger, der mit seiner Urlaubsliebe in der Dominikanischen Republik ein neues Leben starten wollte. Der tolle Vorlauf half nur bedingt. Die Wiederholung sahen 0,70 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,18 Millionen für die Werbewirtschaft relevante Menschen. Die Marktanteile beliefen sich auf weiterhin gut aber deutlich niedrigere 6,1 und 7,0 Prozent.Am Nachmittag setzte VOX auf eine Mutter-Tochter-Special von. Um 15:00 Uhr sahen die von Guido Maria Kretschmer präsentierte Sendung 0,40 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf ausbaufähige 3,9 Prozent. Das Motto in Stuttgart, das diese Woche „Doppelt unwiderstehlich! Zeigt, dass ein sinnliches Outfit keine Altersgrenze hat!“ lautet, wollten 90.000 14- bis 49-Jährige sehen, was einer Einschaltquote von mäßigen 5,3 Prozent entsprach. Zwei-Folgen steigerten die Quote auf 9,3 und 8,9 Prozent. Zwischen 16:00 und 18:00 Uhr verbesserte sich die Reichweite auf 0,58 und 0,93 Millionen.