Primetime-Check

Wie kam das Drama «Trautmann» im Ersten an? Überzeugte die Komödie «Extraklasse – On Tour» im Zweiten? Welches Programm der Privatsender lieferte die höchste Einschaltquote?

Die größte Reichweite des Abends sicherte sich das ZDF mit der Komödie, die 5,13 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Der Marktanteil lag bei guten 18,4 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der 90-Minüter erfolgreich und sorgte für 0,55 Millionen und 8,7 Prozent.undsorgen ab 21:45 Uhr für 4,12 Millionen und 2,15 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 16,7 und 12,7 Prozent bei allen und 8,6 und 4,5 Prozent bei den Jüngeren.Das Erste verzeichnete mit der Wiederholung von2,83 Millionen Zuschauer, darunter 0,50 Millionen junge Seher. Die Marktanteile beliefen sich auf unterdurchschnittliche 10,4 Prozent sowie solide 8,1 Prozent.steigerten ab 22:04 Uhr diese Werte auf 10,8 und 8,6 Prozent. Die Reichweite sank um eine halbe Million auf 2,33 Millionen.Im Privatfernsehen war VOX mitam erfolgreichsten, denn die Spezialausgabe fuhr 1,86 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile lagen bei tollen 7,5 und 12,2 Prozent. RTL lockte mitund1,37 und 1,14 Millionen Zuschauer an. Der Kölner Sender markierte Sehbeteiligungen von mäßigen 7,6 und 6,5 Prozent in der Zielgruppe. Zwei-Wiederholungen unterhielten 0,54 und 0,52 Millionen RTLZWEI-Zuschauer. Beim werberelevanten Publikum lief es mit 4,8 und 4,9 Prozent ordentlich.Sat.1 unterhielt mit1,02 Millionen Zuschauer ab drei Jahre, was einem mageren Marktanteil von 3,8 Prozent entsprach. In der Zielgruppe traf man mit 6,8 Prozent nahezu den Senderschnitt. Zwei-Folgen sorgte zu Beginn des Abends für 0,77 und 0,78 Millionen Zuschauer und 8,3 und 8,5 Prozent bei den Umworbenen. ProSieben setzte den Abend mitfort und behielt ab 21:09 Uhr 0,56 und 0,46 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank auf 7,2 und 6,1 Prozent. Fürinteressierten sich ab 22:04 Uhr nur noch 0,31 Millionen Zuschauer, der Marktanteil fiel auf miese 4,8 Prozent. Deutlich erfolgreicher gestaltete Kabel Eins sein Abendprogramm.generierte 0,91 Millionen Zuschauer, darunter 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich bei sehr guten 3,6 und 7,3 Prozent.