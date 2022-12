Für «White Lotus» geht es wohl nach Asien

US-Fernsehen

Die dritte Staffel der Serie wird wohl in einem Jahr auf Sendung gehen. Der Produzent plauderte den Ort aus.

Die zweite Staffel vonist gerade zu Ende gegangen, aber Serienschöpfer Mike White hat bereits die dritte Staffel im Visier. "In der ersten Staffel ging es um Geld, in der zweiten um Sex", so White. "Ich denke, dass die dritte Staffel vielleicht ein satirischer und lustiger Blick auf den Tod und die östliche Religion und Spiritualität sein wird. Ich habe das Gefühl, dass es ein reichhaltiger Wandteppich sein könnte, um eine weitere Runde bei «White Lotus» zu drehen.“White hat bereits angedeutet, dass er sich eine dritte Staffel in Asien wünschen würde. Vor der Premiere von Staffel zwei sagte er dem US-Branchendienst „Deadline“: "Ich denke, es würde Spaß machen, vielleicht auf einen ganz anderen Kontinent zu gehen. Wissen Sie, wir haben Europa gemacht, und vielleicht Asien, irgendetwas Verrücktes in der Art, das würde Spaß machen."Ein Moment im Finale von Staffel zwei könnte auch auf den genauen Schauplatz der dritten Staffel hinweisen. Als Ethan (Will Sharpe), Harper (Aubrey Plaza), Cameron (Theo James) und Daphne (Meghann Fahy) ihr letztes Abendessen im White Lotus in Sizilien einnehmen, spricht Cameron einen Toast auf die Freundschaft aus, und Daphne mischt sich ein: "Nächstes Jahr, die Malediven!"