Primetime-«Polizeiruf» dominiert den TV-Tag

Quotennews

Die insgesamt siebte Primetime-Programmierung von «Polizeiruf 110» in diesem Jahr bringt dem Ersten mit Leichtigkeit die besten Zahlen des gesamten Tages.

Eine neue Folgeund schon sammelt das Erste starke Reichweiten und Quoten ein. Aus reiner Zahlen-Sicht lief es in diesem Jahr bei jeder Programmierung der Serie gut. Im Januar startete man mit «Keiner von uns» vor 9,24 Millionen Zuschauern und 28,8 Prozent Marktanteil, im Mai gab es eine Ausgabe vor 6,36 Millionen und damit 23,1 Prozent und «Black Box» holte im Juli den bisher "magersten" Wert von 5,83 Millionen Zuschauern. Doch auch hier lag der Marktanteil bei 23,8 Prozent. Schon im Oktober korrigierte sich die Reichweite wieder nach oben, 7,23 Millionen Zuschauer waren bei «Hexen brennen» dabei. Die jüngeren Zuschauer boten bei bisher jeder Episode in diesem Jahr einen Wert von über eine Million, im besten Fall waren es 1,53 («Keiner von uns»), am schwächsten war «Black Box» mit 1,06 Millionen.Gestern steigerte sich derin allen Belangen im Vergleich zur Vorwoche. 7,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 1,2 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für jeweils sehr gute 25,3 und 16,7 Prozent Marktanteil. In Sachen Reichweite war den gesamten TV-Tag über kein Format derart erfolgreich. Leidlich in bei den jüngeren Zuschauern war die hauseigenen «Tagesschau» um 20 Uhr mit 1,45 Millionen Zuschauern im entsprechenden Alter etwas besser unterwegs. Mit Blick auf die Gesamtreichweite war die «Tagesschau» jedoch klar hinter dem 90-Minüter, hier ergaben sich "nur" 6,61 Millionen Zuschauer.Doch was hatte derunter der Haube? Der Fall drehte sich um die polnische Geologin Magdalena Nowak, die tot in einem Waldstück am Rande eines Braunkohlegebiets in der Lausitz gefunden wurde. Raczek und Ross, gespielt von Lucas Gregorowicz und André Kaczmarczyk, nehmen die Ermittlungen auf und quartieren sich in einem dem Tatort nahegelegenen Ort ein. Warum war die junge Frag nachts allein im Wald unterwegs? Warum an diesem Ort? Das ehemalige Braunkohlegebiet sollte touristisch erschlossen werden, Nowak war vor Ort, um Bodenproben zu entnehmen - hatte also ihr Beruf mit ihrem Tod zu tun? Plötzlich taucht eine weitere Leiche auf und der Fall nimmt an Fahrt auf. Der Fall sollte den beiden Hauptkommissaren alles abverlangen.