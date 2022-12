«Die ultimative Chart Show» nimmt Anlauf

Quotennews

«Nach 50 Jahre Ballermann» sollte es gestern heißen «Die erfolgreichsten Skandalhits». Wieder also eine Wiederholung - doch wieder lief es nicht bodenlos schlecht.

Wieder ein Freitagabend bei RTL mit der Geissen-Show. Diesmal in der Ausgabe. Kenner werden es schon beim Titel der Sendung gemerkt haben, wie auch letzten Freitag wieder eine Wiederholung bei RTL. An sich ist auch an Wiederholungen nichts auszusetzen, gerade bei einer Show, wie «Die ultimative Chart Show», die bereits seit 2003 bei RTL im Angebot ist. Doch werden keine der wirklich älteren Shows, bei denen sich womöglich ein gewisser Kult-Faktor einstellen könnte, wiederholt. Es gab eine Folge, die 2021 Premiere feierte.«Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Skandalhits» feierte am 21. August 2021 vor 1,29 Millionen Zuschauern die erste Ausstrahlung, kein miserabler Abend mit 7,1 Prozent Marktanteil. Dennoch beim Blick auf den Inhalt etwas mäßig zu bewerten, immerhin wollte Oliver Geissen mit der Folge den 18. Geburtstag der Show feiern. Zu Gast damals Evelyn Burdecki, Olivia Jones, Peter Maffay und Ross Antony neben Milli Vannilli-Sänger Fab Morvan und vielen weiteren Gästen. Die Zielgruppen-Leistung hübschte das damalige Bild etwas auf, mit 0,43 Millionen Umworbenen konnten 9,8 Prozent am Markt erreicht werden - immerhin. Und gestern?Naja, gestern lief es dann doch überraschend ordentlich ab. Eine Show wird nach etwas mehr als 12 Monaten wiederholt und feiert gleichzeitig ein Jubiläum, welches gleichermaßen veraltet ist. Da wollten mit 1,16 Millionen Zuschauern ab drei Jahren verhältnismäßig viele zusehen, der Marktanteil setzte sich bei 4,8 Prozent fest. Die Zielgruppe glänzte etwas weniger und erreichte 0,41Millionen Werberelevante sowie einen Marktanteil von 7,2 Prozent. Bleibt nur zu hoffen, dass RTL sich die «Die ultimative Chart Show»-Zuschauer so warmhält, denn kommenden Freitag gibt es mittatsächlich neuen TV-Stoff auf den Bildschirmen.