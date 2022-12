Über 30 Prozent: Wintersport im Zweiten

Quotennews

Auch im ZDF ist der Wintersport endlich wieder angekommen. Am gestrigen TV-Tag waren bis zu 30 Prozent möglich.

Zeit, die Fernbedienung in der Sofaritze verschwinden zu lassen. Der Wintersport ist wieder zurück. Am 10 Uhr schaltete gestern das ZDF voll in den Sport der kalten Jahreszeit, beginnend mit Highlights der «Eishockey DEL» vor 0,58 Millionen Zuschauern und 0,09 Millionen jüngeren Fernsehenden. Die noch ausbaufähigen Zahlen kletterten schon ab 10:30 Uhr und demaus Sestriere. 0,84 Millionen Zuschauer konnten im Gesamten gemessen werden, 0,14 Millionen waren im Alter zwischen 14 und 49 dabei. Die Marktanteile kletterten demnach auf 12,7 und 8,7 Prozent. Doch es sollte noch besser werden.Um 11:25 Uhr knackte das ZDF mit demund der «10 km-Verfolgung» die 2-Millionen-Marke deutlich. Vor den Bildschirmen waren 2,55 Millionen Wintersport-Fans, ein Marktanteil von 29,8 Prozent wird in Mainz sicherlich gefallen haben. Die jüngeren Zuschauer markierten zu dieser Zeit 16,9 Prozent des Marktes mit 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf ihrer Seite. Danach ergab sich ein regelrechtes Mittagstief, das zwischenzeitlich, beim «Langlauf Weltcup» über 10 km, die Reichweite auf 2,09 Millionen sinken ließ.Doch kam das ZDF zurück. Derüber die 4 x 7,5 km-Staffel holte exzellente 3,55 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil von 30,3 Prozent überzeugte deutlich. Danach musste der Wintersport dann leider zurückstecken, denn das ZDF schaltete nach Katar zur «FIFA Fußball-Weltmeisterschaft».