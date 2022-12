Podstars

Die Macher von «Cui Bono» haben mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehne einen weiteren Podcast gestartet.

Der Podcastist eine Produktion von rbb NDR und Undone. Undone ist ein Studio, das sich auf Podcasts und Filme spezialisiert hat und einen journalistischen Anspruch für sich erhebt. In dem Podcast von Undone wird das Hacker-Kollektiv Anonymous näher beleuchtet, welches sich in das politische Zeitgeschehen einmischt und kontroverse Digitalangriffe auf Netzwerke verursacht. Wie der Name schon suggeriert, ist über einzelne Mitglieder nichts bekannt. Sie agieren als eine Einheit und Mitglieder geben infolge dessen ihren Individualismus auf.Der Podcast beschäftigt sich grundlegend mit dem Phänomen Anonymus und den unbekannten Personen dahinter. Insgesamt existieren von der Serie aktuell sechs Folgen, wobei bisher immer sonntags eine neue hochgeladen wurde. Der Stil der Folgen erinnert an eine Erzählung, die mit auditiv-ergänzten Gesprächsszenen verstärkt und musikalisch untermalt wird. Der Fokus der Inhalte wird auf aktuelle Themen wir der Ukraine-Krieg und die öffentliche Kriegserklärung Anfang 2022 an Wladimir Putin gelegt. Auch vergangene Ereignisse wie die Hackingangriffe auf FBI-Systeme, die volksnahe Unterstützung bei Protesten in diktatorisch geprägten Ländern und der Umgang mit Scientology im Jahr 2008 finden Erwähnung.«Legion» versucht nicht, Anonymous in einem besseren Licht dastehen zu lassen, sondern beschreibt ihre Aktionen als grenzwertig bis verbrecherisch. Jedoch ist ihnen der Mythos und die Begeisterung, die damit einhergeht, durchaus bekannt. Auf diese Robin-Hoodeske Legendenbildung wird näher eingegangen. Es finden Interviews mit vermeintlich nahestehenden Hackern statt. Die Journalisten sind quer durch Europa gereist, um jeder noch so kleinen Information nachzugehen, die zu mehr Aufschluss über das Kollektiv führen könnte. In jeder Folge rückt ein Hacker oder eine Hackerin in den Vordergrund. Das akute Abtauchen der Gruppierung vor der Invasion Russlands in die Ukraine wird thematisch auch behandelt. Es wird der Frage nachgegangen, warum sie nur in bestimmte für sie ungerecht empfundene globale Geschehnisse eingreifen und dann vollkommen von der Bildfläche zu verschwinden scheinen.