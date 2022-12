Primetime-Check

Geht der «FIFA WM 2022» ohne deutsche Beteiligung endgültig die Puste aus? Was holt «Jeremy Fragrance»? Und wie erfolgreich sind «50 Jahre Ballermann»? Wie lief die erste Freitags-Primetime im Dezember?

Das Erste holt in der Primetime 5,05 Millionen Zuschauer, davon 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährige, mit der Show. Die Marktanteile lagen bei 21,1 Prozent am gesamten TV-Markt, die jüngeren Zuschauer belegten ihrerseits 9,1 Prozent. Das Zweite konnte mit4,27 Millionen Zuschauer begeistern, der Marktanteil lag damit bei 16,5 Prozent. Die jüngeren Zuschauer konnten sich 21,3 Prozent am Markt sichern, dafür brauchte es 1,15 Millionen Zuschauer.Sat.1 schickte um 20:15 Uhr die Reportageüber den Äther – dabei waren 0,47 Millionen Zuschauer sowie 0,24 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile verteilten sich auf insgesamt 1,8 Prozent und 4,3 Prozent am Markt der Zielgruppe. Bei ProSieben gab es hingegen zur Primetime. Unterföhring sicherte sich 0,73 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,1 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,34 Millionen und damit ein Marktanteil von 6,6 Prozent vertreten.In Köln schickte RTL in die Primetime. Dabei waren 1,07 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wodurch sich 4,6 Prozent Anteil am TV-Markt ergaben. Außerdem reichte es zu 0,42 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 8,2 Prozent. RTLZWEI sendetein die Primetime und erreichte damit 0,72 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,25 Millionen gemessen werden, wodurch es zu 4,6 Prozent am Markt reichte. Insgesamt gelangen 2,8 Prozent Marktanteil.VOX sollte am Freitagabendsenden und damit insgesamt 0,52 Millionen Zuschauer erreichen. Die Marktanteile lagen bei 2,0 Prozent, während am Markt der Zielgruppe 5,1 Prozent erreicht wurden. Hierzu brauchte es 0,28 Millionen Umworbene. Kabel Eins setzte vor 0,91 Millionen Zuschauern auf. Für 3,5 Prozent am Zielgruppen-Markt sorgten 0,18 Millionen Werberelevante, insgesamt reichte es zu 3,5 Prozent.