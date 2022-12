«Kabel Eins News» in dieser Woche auf recht stabilem Niveau

Wochenquotencheck

Zuletzt hatten die Resultate auch innerhalb einer einzigen Woche von Tag zu Tag immer stark variiert.



Bereits seit dem 1. Juni 1997 zeigt der Sender Kabel Eins sein Nachrichtenformat, welches zunächst unter dem Namen «Kabel1 Nachrichten» und später «K1 Nachrichten» bekannt wurde. Den heutigen Namen trägt die Sendung seit dem 3. September 2007, dem Zeitpunkt, seitdem das Format nicht mehr von der ProSieben-Nachrichtenredaktion, sondern von der N24-Zentralredaktion in Berlin produziert wird. Zudem hat das Programm schon einige Sendeplatzwechsel hinter sich. Ganz zu Beginn wurde ab 20.00 Uhr in direkter Konkurrenz zur «Tagesschau»] gesendet. Über Zeiten ab 17.15 Uhr, 17.05 Uhr und 16.05 Uhr, findet man das Programm momentan von Sonntag bis Freitag ab 15.50 Uhr und samstags ab 16.20 Uhr. Als Moderatoren sind zurzeit Norbert Anwander, Barbara Scherle und Gabi Becker im Einsatz. Ab 2023 wird Angela von Brakel zum Team hinzustoßen.Am Montag dieser Woche wollten sich 0,34 Millionen Fernsehende auf dem Sender zu aktuellen Neuigkeiten informieren. Folglich wurde zum Wochenauftakt ein solider Marktanteil von 2,9 Prozent ermittelt. 0,09 Millionen dieser Zuschauer befanden sich im Alter von 14 bis 49 Jahren. Dies führte ebenfalls zu einem passablen Resultat von 3,8 Prozent Marktanteil.Am darauffolgenden Tag machte das Format einen Sprung nach oben zum Wochenbestwert. So schalteten nun nämlich 0,43 Millionen Interessenten ein, die die Quote über den Senderschnitt auf gute 3,7 Prozent anhoben. Auch mit den 0,11 Millionen Jüngeren und dem erzielten Marktanteil von hohen 5,5 Prozent konnte Kabel Eins zufrieden sein. Dieses Niveau ließ sich jedoch nicht halten und so ging es am Mittwoch mit 0,31 Millionen Interessenten wieder deutlich abwärts. Man fand somit wieder auf 2,9 Prozent, den Marktanteil vom Montag, zurück. Die 0,06 Millionen Umworbenen sanken hingegen auf den Wochentiefstwert von akzeptablen 3,3 Prozent.Trotz eines weiteren Rückgangs auf 0,29 Millionen Fernsehende hielt sich der Marktanteil auch einen Tag später noch immer bei einem Wert von 2,9 Prozent. Bei einem gleichbleibenden jüngeren Publikum von 0,06 Millionen Menschen stieg die Sehbeteiligung zumindest leicht auf annehmbare 3,4 Prozent an. Am Freitag fanden sich schließlich 0,33 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm ein, wodurch die Quote auf 3,0 Prozent wuchs. Die 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen legten einen deutlichen Sprung auf gute 4,7 Prozent Marktanteil hin.Das Nachrichtenformat von Kabel Eins ist seit jeher von deutlichen Schwankungen geprägt. Die Sendung hat das Potential dazu, Spitzenwerte zu erreichen, aber auch stark abzufallen. Erst am Mittwoch der vergangenen Woche stürzte man deutlich auf miserable Quoten von nur 1,0 sowie 0,9 Prozent ab. Angesichts dieser beiden Extreme präsentierte sich die Sendung in dieser Woche auf recht gemäßigtem Niveau, so dass das Resultat für den Sender im Schnitt zufriedenstellenden und wenig spektakulär ausfiel.