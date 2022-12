Rodel, Bob und Langlauf - Der Wintersport ist wieder da

Quotennews

Während sich in Katar in sengender Hitze dem Fußball gewidmet wird, holen die Wintersportler die Ski, Bob und Rodel raus. Der Wintersport ist zurück!

Die Fernbedienung kann sich endlich wieder ausruhen - am Wochenende reicht es, am Morgen einen Sender einzuschalten und dann kann man das Spektakel laufen lassen. Zumindest, wenn man Wintersport-Fan ist. Der gestrige Sport-Tag der kalten Disziplinen begann im Ersten bereits ab 9 Uhr mit demund dem. Dabei waren direkt gute 0,56 Millionen Zuschauer und demnach 10,9 Prozent des TV-Marktes. Die jüngeren Zuschauer kamen noch nicht so recht aus dem Bett, sodass mit 0,08 Millionen lediglich 7,5 Prozent möglich waren.Derder Frauen holte dann ab 09:45 Uhr gute 0,81 Millionen Zuschauer und 0,13 Millionen jüngere Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 13,9 und 10,5 Prozent. Für die Millionen-Marke sorgte derab 10:20 Uhr. Hier kamen 1,16 Millionen Zuschauer und 0,18 Millionen Jüngere zusammen, die Marktanteile lagen bei 18,6 und 12,5 Prozent. Aus Reichweiten-Sicht ging es jetzt Schlag auf Schlag - mit dem-Sprint der Männer ging es ab 12:15 Uhr auf 2,04 Millionen Zuschauer und 28,0 Prozent hoch. Bei den jüngeren Fernsehenden wurden 0,35 Millionen und so 21,1 Prozent erreicht.Damit steckt der Wintersport schon jetzt einige Mittagsübertragungen der «FIFA Fußball-WM 2022» in die Tasche. Auch, wenn der Sprint der Biathlon-Männer vorerst das Highlight des Tages war. Danach ging es mit demder Frauen auf 1,7 Millionen Zuschauer zurück. Doch sollte schon der-Sprint im Freistil mit 1,98 Millionen Zuschauern wieder anziehen, den Wintersport-Bestwert holte dann aber der-Sprint der Frauen. Hierzu kamen ab 13:45 Uhr 2,86 Millionen Zuschauer und 0,45 Millionen Jüngere zusammen. Die Marktanteile lagen bei starken 26,5 und gleichermaßen starken 18,8 Prozent.