Weihnachtsstimmung gewinnt die Primetime

Quotennews

Es gibt viele Weihnachts-Klassiker, und doch ist «Das Wunder von Manhattan» ein besonderer Film. Wie sich gestern wieder zeigte.

Shows bei ProSieben und RTL , ein Familien-Film bei Sat.1 - wo ist hier Platz für einen erfolgreichen Samstagabend für VOX? Ganz einfach - bei. Der Reihe nach: Gerade ProSieben enttäuschte auf ganzer Linie mit, das vor nur 0,55 Millionen Zuschauern lief. Immerhin, so muss man es formulieren, kamen mit 0,36 Millionen Umworbenen ordentlichen 7,8 Prozent am entsprechend jungen Markt zusammen. Insgesamt lag das Format bei 2,7 Prozent.Bei RTL, der nächsten Show-Konkurrenz, lief es da schon besser.holte standesgemäße 1,23 Millionen Zuschauer und damit 5,7 Prozent am Markt. Hierbei zeigte sich dann auch die Zielgruppe verbessert, mit 0,41 Millionen Werberelevanten gelangen 8,4 Prozent am entsprechenden Markt.bei Sat.1 lag zwischen den beiden Shows mit 0,89 Millionen Zuschauern und 0,36 Millionen Umworbenen. Hier ergaben sich 3,6 und 6,6 Prozent.Also ein ganz normaler Samstagabend? Nicht ganz. Miträumt VOX die komplette Primetime auf. Starke 1,61 Millionen Zuschauern bringen den 20:15 Uhr-Sieg und außerdem gute 6,5 Prozent ein. In der Zielgruppe reichte es zu 0,34 Millionen Umworbenen und demnach zu 6,4 Prozent Marktanteil.