Vinny Piano  auf dem Trampolin auch auf YouTube hochhinaus

YouTuber

Seine Freude am Sport und der Musik sind auf seinem Kanal deutlich zu spüren. Vincent Stenzel will ist bei jeder sportlichen Challenge an Bord, sei es auf YouTube oder im Fernsehen.

Sport und Musik sind die beiden großen Leidenschaften von Vincent Stenzel, der sich im Internet bereits einen Namen als „Vinny Piano“ gemacht hat. Auf YouTube haben ihn inzwischen mehr als eine halbe Million Menschen abonniert und auch der ein oder andere Fernsehzuschauer dürfte ihn schon zu Gesicht bekommen haben, denn der 19-Jährige beweist sein Können auch gerne in Sportshows.Vincent Stenzel wurde am 13. März 2003 in geboren und wuchs in Klein Kussewitz, in der Nähe von Rostock, auf. Er besuchte das Musikgymnasium Käthe Kollwitz in Rostock, welches über einen speziellen Musikförderzweig verfügt. Schon von klein auf ist eine seiner Leidenschaften die Musik und er beginnt schon in jungen Jahren, Klavier zu spielen. Das reicht ihm aber nicht, denn auch ein Leben ohne Sport ist für ihn unvorstellbar. Er braucht etwas, wobei er sich auspowern und seine überschüssige Energie loswerden kann. Schon als kleines Kind war er nicht zu bremsen und ließ sich nicht davon abhalten, überall hinaufzuklettern und dann wieder herunterzuspringen. Vor allem im Bereich Leichtathletik fühlt er sich wohl und wurde 2016 und 2018 zudem Landesmeister im Hochsprung.Bereits im November 2013 erstellte Stenzel seinen YouTube-Kanal „Vinny Piano“. Im August 2014 erschien dann sein erstes Video, in welchem der damals Elfjährige einen Backflip zeigt. Es folgen Videos von Salti am Strand oder seiner Teilnahme bei Weitsprung- oder Hochsprungwettbewerben. Gleichzeitig teilt er jedoch auch seine musikalische Leidenschaft mit seinen Zuschauern und lädt Piano-Covers hoch. Später fokussiert er sich jedoch immer mehr auf seine sportlichen Videos und der Webvideoproduzent ist besonders im Bereich Trampolin-Springen aktiv. Auch seine gefragtesten Videos stammen aus diesem Bereich. Der Clip „Trampolin vs Riesen Stachel Wasserbombe!“ wurde inzwischen 5,3 millionenfach geklickt. Auch Videos, in welchen er einen riesigen Trampolinparcours baut, 24 Stunden auf dem Trampolin bleibt oder in einem Trampolin-Bunker übernachtet, erhielten viel Aufmerksamkeit. Zudem teilt sein kleiner Bruder Chris-Anthony seine Sportbegeisterung und ist öfters in seinen Videos zu sehen.Dazu kommt, dass der heute 19-Jährige schon einige Erfahrung vor der Fernsehkamera aufweist. Schon in jungen Jahren trat er 2016 bei «Kika Live» gegen den Moderator Ben in verschiedenen Zahnkampf-Disziplinen an. Zudem sprang er sich bei der RTL-Trampolinshow «Big Bounce» ins Herz der Zuschauer. Sowohl 2018 als auch 2019 nahm er an der Show teil und landete beide Male im Finale, in der zweiten Show sogar auf dem 3. Platz. Der Publikumsliebling gewann hier sicher einige neue Fans für seinen YouTube-Kanal hinzu. 2021 versuchte er zudem sein Glück in der bekannten RTL-Sportshow «Ninja Warrior Germany», sobald er endlich 18 Jahre alt war und damit alt genug für die Teilnahme. Er schaffte es hier jedoch nicht über die Vorrunde hinaus. Einen Auftritt als Überraschungsgast hatte Stenzel auch bei «Wetten, dass…?».Neben den 578.000 Abonnenten auf YouTube kommen zudem noch mehr als 60.000 Follower auf Instagram. Aufmerksamkeit aus aller Welt erhält er außerdem auf TikTok, wo ihm inzwischen sogar 1,6 Millionen Menschen folgen. Zahlreiche seiner Clips dort haben mehrere Millionen Aufrufe. Ein Sprung von einer Leiter auf ein schneebedecktes Trampolin bescherte ihm über 34 Millionen Views. In seinem eigenen Online-Shop ist zudem Merchandise des Content Creators erhältlich. Neben T-Shirts und Hoodies in allen Farben und mit seinem Logo gibt es beispielsweise auch Turnbeutel, Sticker und Mützen.