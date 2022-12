AMC-Factual-Chef geht

Köpfe

Marco Bresaz verlässt schon bald das Unternehmen.

Marco Bresaz, der Leiter der Abteilung Unscripted bei AMC Networks, hat das Unternehmen im Zuge von Kostensenkungsmaßnahmen verlassen, die nach dem plötzlichen Abgang von CEO Christina Spade vorgenommen wurden. Die Entlassung von Marco Bresaz ist die erste hochkarätige Entlassung bei AMC Networks, nachdem James Dolan, der Vorsitzende von AMC Networks, am Montag nach der Nachricht von Spade ein Memo veröffentlicht hatte, in dem er ankündigte, dass in Kürze "signifikante Kürzungen im operativen Bereich" bevorstünden."Wie Sie sicher wissen, steht unsere Branche unter dem Druck wachsender Abonnentenverluste", so Dolan in einem Memo an die Mitarbeiter. "Gleichzeitig haben wir den Aufstieg von Streaming-Apps für den Direktvertrieb beobachtet, darunter auch unser eigenes AMC+. Wir waren der Meinung, dass die Verluste beim Kabelfernsehen durch Gewinne beim Streaming ausgeglichen werden würden. Dies war nicht der Fall. Wir sind in erster Linie ein Unternehmen, das Inhalte anbietet, und die Mechanismen für die Monetarisierung von Inhalten sind in Unordnung geraten."Er prognostizierte einen "groß angelegten Stellenabbau sowie Kürzungen in jedem operativen Bereich von AMC Networks". Wie andere Medienunternehmen hat auch AMC mit der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung zu kämpfen.