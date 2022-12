Ana Cabrera verlässt CNN

US-Fernsehen

Die Moderatorin wird wohl zum Konkurrenten NBC News gehen.

Ana Cabrera, eine aufstrebende Daytime-Moderatorin bei CNN, wird den Sender voraussichtlich verlassen und zu NBC News wechseln. Dies berichten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen – es ist die jüngste Personalie in einer Reihe von CNN-Mitarbeitern, die zur Nachrichtenabteilung von NBCUniversal abgewandert sind.Derzeit moderiert Cabrera die 13-Uhr-Stunde bei CNN, nachdem sie zuvor als Wochenendmoderatorin und Denver-Korrespondentin für den von Warner Bros. Discovery unterstützten Sender tätig war, dem sie 2013 beitrat. Es wird jedoch erwartet, dass sie den Sender verlässt und nach einer monatelangen Wartezeit, in der sie nicht mit CNN konkurrieren kann, zu NBC News in einer noch nicht bekannt gegebenen Funktion wechselt, wie diese Personen mitteilten.Sprecher sowohl von CNN als auch von NBC News lehnten eine Stellungnahme ab. Für Cabrera könnte es einen natürlichen Stammplatz geben. MSNBC hat noch keinen festen Moderator für den 11-Uhr-Sendeplatz, der zuvor von Craig Melvin besetzt war.