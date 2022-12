Warner Bros. Discovery stellt HLN kalt

US-Fernsehen

Der Schwestersender von CNN wird wohl auch von Sparmaßnahmen betroffen sein.

Der von Warner Bros. Discovery unterstützte Sender HLN wird viele seiner Aktivitäten einschränken, um Geld zu sparen, was zu einer geringeren Anzahl von Mitarbeitern und weniger Originalprogrammen führen wird. Dies ist das Ergebnis umfassenderer Kostenkontrollen, die bei der Muttergesellschaft seit der Fusion von Discovery Communications mit WarnerMedia durchgeführt wurden. Zu den Maßnahmen gehören die Beendigung einer der landesweit am längsten laufenden Morgensendungen und die Reduzierung der Zahl der Mitarbeiter, die nicht für die Sendung eingesetzt werden.HLN, der Kabelsender, der früher unter dem Namen CNN Headline News bekannt war, ist die Heimat einer Reihe von True-Crime-Serien, endlosen Ausstrahlungen von «Forensic Files» und «Morning Express with Robin Meade» mit einer Moderatorin, die seit 2001 für den Sender tätig ist. CNN wird keine eigenen Sendungen mehr für den Sender produzieren.Das Team, das «Morning Express with Robin Meade» produziert hat, eine Morgensendung, die es seit mehr als zwei Jahrzehnten in verschiedenen Ausgaben gibt, wird entlassen. Darüber hinaus wurde am Donnerstag einer Reihe beliebter Korrespondenten und Journalisten bei dem von Warner Bros. Discovery unterstützten Sender gekündigt.In einem Memo, das am Donnerstag an die Mitarbeiter verschickt wurde, erklärte CNN-CEO Chris Licht, dass das Nachrichtenunternehmen "offene Stellen abbauen, unsere Arbeitsabläufe neu gestalten und unser Personal, unsere Investitionen und unseren Fokus auf drei strategische Prioritäten ausrichten wird: Programm, Nachrichtenerfassung und Digitales. Alle Entscheidungen zielen darauf ab, den Kern unseres Geschäfts zu stärken."