«Gänsehaut um Mitternacht» ist schon wieder tot

US-Fernsehen

Netflix hat die Produktion von Mike Flanagan nach einer Staffel beendet.

Die Netflix-Serie, hierzulande alsbekannt, wurde nach einer Staffel abgesetzt. Die Beendigung erfolgt, nachdem die ausführenden Produzenten Mike Flanagan und Trevor Macy ihren Gesamtvertrag mit Netflix zugunsten eines neuen Pakts mit Amazon Studios gekündigt haben.Der «The Haunting of Hill House»- und «Midnight Mass»-Macher Flanagan wandte sich mit «Midnight Club», seiner ersten Jugendserie, an ein jüngeres Publikum. Er adaptierte das Werk des Autors Christopher Pike für die Serie, in der es um unheilbar kranke Teenager geht, die im Brightcliffe Hospiz leben – ein Ort, der so manches übernatürliche Geheimnis birgt.Die Serie war nicht nur Flanagans und Macys erster Ausflug in die Welt der jungen Erwachsenen, sondern auch ihre erste Serie, die auf mehrere Staffeln angelegt war. Flanagan hatte sich jedoch bereits mental auf den Gedanken eingestellt, dass die Serie nicht verlängert werden könnte, und erklärte der Presse vor der Premiere, dass er seine Pläne für Staffel zwei mitteilen würde, falls «Midnight Club» abgesetzt würde.