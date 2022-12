Programmdirektor Schulte-Kellinghaus verlässt den rbb

Köpfe

rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus verlässt Ende Januar den rbb. Seinen Rücktrittsvorschlag reichte er selbst ein.

Der Verwaltungsrat hat am Donnerstag einen entsprechenden Aufhebungsvertrag zur Kündigung von rbb-Programmdirektor Jan Schulte –Kellinghaus gebilligt. Schulte-Kellinghaus hatte seinen Rückzug angeboten, um einen Neuanfang auf der Position des Programmdirektors im Zuge der Aufarbeitung der rbb-Krise zu ermöglichen. Sein Abschied erfolgt am 31. Januar 2023.Ursprünglich hatte Schulte-Kellinghaus noch einen Vertrag bis bis März 2027, der Fünf-Jahres-Vertrages wird laut Unternehmensleitung in dem Aufhebungsvertrag um gut zwei Jahre verkürzt. Der Vereinbarung zufolge erhält Schulte-Kellinghaus noch für rund zwei Jahre sein volles Gehalt. Weiterhin heißt es, dass er auf Ruhegeldzahlungen verzichtet, die ihm bis zum Renteneintritt zugestanden hätten. Den Verzicht auf mögliche Bonus-Zahlungen hatte er bereits zuvor angekündigt.Schulte-Kellinghaus kam noch während seines Studiums der Rechtswissenschaften zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und arbeitete nebenher als Reporter für Hörfunk und Fernsehen, etwa für das «heute journal» des ZDF . 1998 erfolgte der Wechsel als stellvertretender Redaktionsleiter zum ZDF-Boulevardmagazin «Hallo Deutschland». Im Jahr 2000 wechselte Schulte-Kellinghaus als Leiter der Talkredaktion zum NDR nach Hamburg. 2005 übernahm er zusätzlich die Leitung der Unterhaltungsredaktion. Seit 2007 war er für den Programmbereich NDR Fernsehen und Koordination beim NDR verantwortlich und seit 2010 Geschäftsführer ARD Koordination Vorabend. Programmdirektor beim Rundfunk Berlin Brandenburg ist Schulte-Kellinghaus seit 2017. Seine zweite Amtszeit begann am 15. März dieses Jahres.