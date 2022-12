Blockbuster-Battle

Emilia Clarke trifft in diesem starbesetzten Battle auf Brad Pitt und Julia Roberts.

(RTL, 20:15 Uhr)Im Leben von Kate läuft es nicht rund. Ihre Karriere als Tänzerin stagniert, mit ihrer Familie ist sie total zerstritten, und ihr Job als Elf in einem Weihnachtsladen, der das ganze Jahr über geöffnet ist, nervt. Dann tritt plötzlich der charmante Tom in den Laden und in ihr Leben. Dank ihm kann Kate wieder Selbstvertrauen und Lebensfreude finden. Doch mit Tom hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Vor drei Jahren lobt Quotenmeter den Film: „So freundlich und zugleich so ehrlich hat schon lange kein Weihnachtsfilm mehr große und kleine Alltagssorgen unter eine funkelnde Elfenmütze gebracht.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7(Sat.1, 20:15 Uhr)Wer ist die Böseste im ganzen Land? - Oscargewinnerin Julia Roberts als Königin Clementianna: Deren magischer Spiegel prophezeit ihr, dass sie nicht mehr die Schönste ihres Königreichs ist. Ausgerechnet ihre Stieftochter Schneewittchen läuft ihr langsam aber sicher den Rang ab. Clementianna verbannt die junge Frau kurzerhand in den finsteren Wald. Dort trifft Schneewittchen auf sieben Zwerge und schmiedet gemeinsam mit ihnen einen Plan, die Königin vom Thron zu stoßen. Quotenmeter bezeichnete den Film von Tarsem Singhs als „Novum“ in dessen Karriere, denn die «Spieglein Spieglein» ist „größtenteils harmlos“. Quotenmeter.de: 4Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(RTLZWEI, 20:15 Uhr)New Orleans im Jahr 2005. Die im sterben liegende Daisy bittet ihre Tochter Caroline, aus einem Buch vorzulesen. Es ist die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Carolines Vater Benjamin Button, der im Jahr 1918 mit der äußerlichen Erscheinung eines alten Mannes zur Welt kam. Von seinem entsetzten Vater verstoßen, wächst Benjamin in einem Pflegeheim unter der Obhut der dort arbeitenden Queenie auf. Im Gegensatz zu den anderen Heimbewohnern wird er aber ständig jünger, anstatt zu altern. Schon früh lernt Benjamin die hinreißende Daisy kennen, deren einzigartige Liebe über viele Jahrzehnte anhalten wird.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 8