Joyn stellt Primetime-Channel ein

Der Kanal wird mit sofortiger Wirkung eingestellt. Der Grund sind „lizenzrechtliche Gründe“.

Am 6. Dezember 2019 startete beim Streamingdienst Joyn der lineare Kanal Joyn Primetime. Damals wurde das Programm still und heimlich aus der Traufe gehoben. Nun verabschiedet sich Joyn Primetime fast auf den Tag genau drei Jahre später auf dieselbe Weise. Wie eine Sprecherin des mittlerweile vollständig zu ProSiebenSat.1-Gruppe gehörenden Streamingdienstes dieser Redaktion bestätigte, wird "der Sender Primetime inklusive Mediathek ab sofort aus lizenzrechtlichen Gründen nicht mehr auf Joyn verfügbar" sein.Der Kanal wurde einst gestartet, um Serien, für die die ProSiebenSat.1 Media SE und der damalige Anteilseigner Discovery nur Lizenzen für eine lineare Ausstrahlung besaß. Joyn Primetime wurde täglich von 20:00 Uhr bis Mitternacht bespielt. Der Schritt kommt durchaus überraschend, feierte bei Joyn Primetime erst am Dienstag, 29. November, die dritte Staffel der US-Serie «Bob Hearts Abishola» Premiere. Nutzer von Joyn können weiterhin auf 65 TV-Sender und 30 Mediatheken zugreifen.Zwar betonte der Unterföhringer Medienkonzern zuletzt immer wieder, seine Streamingaktivitäten auf den Joyn fokussieren zu wollen und startete in diesem Zuge auch die neue JoynMe-App, doch die Einstellung des linearen Programm zeugt nicht gerade von großem Vertrauen in den Dienst. ProSiebenSat.1 Media SE nahm Joyn kürzlich vollständig unter seine Fittiche und die kaufte die Anteile von Discovery. Der Schritt erfolgte damals aber noch unter dem Vorstandsvorsitzender Rainer Beaujean, der das Unternehmen aber mittlerweile verlassen hat.