CBS Studios erweitert internationale Koproduktionen

International

So arbeitet man mit Unternehmen aus Australien, Spanien und Frankreich zusammen.

CBS Studios hat sein internationales Koproduktionsprogramm um Projekte in Australien, Spanien und Frankreich erweitert. Zu diesen Produktionen gehören «Gold Diggers» aus Australien und «Electric Years» aus Spanien und Frankreich. «Gold Diggers» wird von CBS Studios zusammen mit The Alliance (einem Joint Venture von Stampede Ventures und Kojo Studios) für The ABC in Australien produziert. Der Film spielt im Goldrausch der 1850er Jahre in Australien."Wir sind begeistert, dass wir unsere internationale Koproduktionspalette mit Partnern wie Stampede Ventures, The Alliance, Kojo Studios und Dynamo ausbauen können", sagt David Stapf, Präsident von CBS Studios. "Diese Premium-Skriptserien haben die Fähigkeit, durch ihre Themen und Charaktere ein breites globales Publikum zu erreichen, und wir freuen uns darauf, diese relevanten Geschichten mit den Zuschauern zu teilen.""Die Zusammenarbeit mit diesen talentierten Produzenten ermöglicht es uns, vielfältige Talente vor und hinter der Kamera zu unterstützen und gleichzeitig unterhaltsame Geschichten zu erzählen, die die Welt um uns herum authentisch widerspiegeln", sagt Lindsey Martin, Vice President of International Co-Productions and Development bei CBS Studios.CBS Studios hat zuletzt die erste Staffel von «Bestseller Boy» für Avrotros in den Niederlanden am 27. November, «Ze Network» für RTL+ in Deutschland am 1. November und «Munich Games» mit Sky Studios und Amusement Park Film am 5. September gestartet und die Produktion der ersten Staffel von «Oderbruch» für die ARD Degeto abgeschlossen.