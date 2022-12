Mike Flanagan wechselt zu Amazon

US-Fernsehen

Der Macher hinter «The Haunting» hat einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Mike Flanagan und Trevor Macy haben einen umfassenden TV-Deal mit Amazon unter ihrem Label Intrepid Pictures unterzeichnet. Intrepid war zuvor unter einem Gesamtvertrag bei Netflix . Während dieser Zeit brachte das Unternehmen mehrere erfolgreiche Serien im Horror-Genre heraus, darunter «The Haunting of Hill House» und «The Haunting of Bly Manor» sowie «Midnight Mass» und «The Midnight Club». Flanagan war der Schöpfer der ersten drei der oben genannten Serien und der Co-Schöpfer der vierten. Macy hat sie alle produziert."Amazon ist ein Studio, das wir seit langem bewundern", so Flanagan und Macy. "Ihr Engagement für bahnbrechende Serien und Inhalte deckt sich mit dem Ethos dessen, was wir bei Intrepid aufgebaut haben. Wir freuen uns darauf, mit dem gesamten Amazon-Team zusammenzuarbeiten, um unsere Genre-Produktionen dem Service und den Zuschauern auf der ganzen Welt näher zu bringen.""Mike und Trevor sind bemerkenswert darin, fesselnde, spannende Geschichten zu erzählen, die das Publikum von Anfang bis Ende fesseln", so Vernon Sanders, Head of Global Television bei Amazon Studios. "Wir sind begeistert, sie bei Amazon Studios willkommen zu heißen und freuen uns darauf, dass unsere weltweiten Kunden ihre genreübergreifende Kreativität erleben können."