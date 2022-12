«Spieglein Spieglein» schlägt «Promi Big Brother»

Quotennews

Eine Meldung mit Seltenheitswert. «Promi Big Brother» ist nicht erfolgreicher als das Primetime-Angebot. Geht dem Format die Puste aus?

Grundsätzlich lesen sich die Zahlen vonwieder sehr gut. Mit 1,2 Millionen Zuschauern ab 22:20 Uhr konnte die Samstagsleistung um 0,1 Millionen Zuschauer verbessert werden. Der Marktanteil klettert im Wochenende-Vergleich von 6,3 auf 7,6 Prozent. Mit weniger Unterschied steigerte sich die Zielgruppe von 0,31 Millionen Umworbenen auf 0,32 Millionen, damit ging es jedoch deutlich von 7,5 auf 8,4 Prozent. Warum taucht ein störender Fleck auf der Optik des gestrigen Abends auf?Für Sat.1 dürfte die Meldung in erster Linie positiv sein. Dennholt 1,26 Millionen Zuschauer zum Bällchensender und gute 4,4 Prozent Marktanteil. Und damit eine bessere Reichweite als «Promi Big Brother». Seit dem Start von «PBB» am 18. November passierte das erst an zwei Abenden. Auch die Zielgruppe konnte der 20:15 Uhr-Film gewinnen. Mit 0,42 Millionen Umworbenen hatte der Film aus dem Jahr 2012 klar die Nase vorn, wenn auch der Marktanteil mit 6,2 Prozent weniger gut ist.Dadurch, dass auch bei «Promi Big Brother» die Zahlen gegenüber dem Vortag gestiegen sind, wird sich keiner Sorgen machen müssen, dass dem Live-Format zwei Tage vor dem Finale die Puste ausgeht. Am 07. Dezember ist es dann soweit und ein Gewinner oder eine Gewinnerin kann sich über 100.000 Euro freuen.