«Promi Big Brother»: Jetzt wird auch noch geheiratet

Quotennews

«Promi Big Brother» schenkt Sat.1 seit zwei Wochen Top-Quoten am späten Abend. Und jetzt auch eine Hochzeit.

Schon seit dem 18. November feiert Sat.1 sein eigenes kleines Vor-Weihnachts-Wunder. Konstant über 1 Million Zuschauer, Tag für Tag bessere Zahlen als die Primetime, gute Zielgruppen-Werte. Bei der diesjährigen Staffel vonbleibt kein Wunsch offen. Die gestrige Folge holte ab 22:15 Uhr 1,1 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, wieder ein besserer Wert als der, der in der Primetime erreicht wurde. Der Marktanteil steigerte sich von zuvor 3,6 auf 6,3 Prozent. Die Zielgruppe holte 0,31 Millionen Umworbene ab, hier lag der Marktanteil bei 7,5 Prozent.Doch soll bei der gestrigen Folge der Fokus gar nicht so sehr auf den Zahlen liegen, denn auch in der zehnten Staffel von «Promi Big Brother» gibt es noch Premieren. Doch ließ das Highlight auf sich warten. Zunächst zeigte sich eine relativ normale-Folge. Kathy Karrenbauer weinte, Menderes vermisst Tanja, Star-Gast und Internet-Nase Knossi besucht das Haus und springt mit Champagner in den Whirlpool, das Loft verliert das Gruppenspiel gegen die Garage. Doch folgte die Überraschung des Abends beiWalentina Doronina war mit ihrem Freund Can Kaplan zu Gast bei Melissa Khalaj. Und Freund Can hatte Großes vor. Vor laufenden Kameras machte er seiner Influencer-Freundin einen Heiratsantrag und sorgte damit für ein Novum bei «PBB». Natürlich sagte Walentina "Ja". Pikant an der ganzen Geschichte ist, dass für die «Late Night Show» als Gast eigentlich Doronina-Ex Peter Kujan eingeplant war. Als sich dann herausstellte, dass Doronina an diesem Abend als "Rausgewählte" in der Show sein wird, sagte Sat.1 dem «Bachelorette»-Finalisten kurzerhand ab.