Studiocanal kauft Serienrechte für «Aggodjie»

Die achtteilige, englischsprachige Serie stammt von Didier Lacoste und Joy Fleury.

ist eine englischsprachige Serie, die auf der außergewöhnlichen und wahren Geschichte einer furchterregenden weiblichen Armee im Afrika des 19. Jahrhunderts, den „Agoodjies von Dahomey“ basiert. Als Elitekorps von 4.000 furchterregenden Kriegerinnen stellten sich die Agoodjies in einem vierjährigen Krieg der mächtigsten französischen Armee der Zeit. Die Serie, die in Südafrika, Nigeria und Benin gedreht werden soll, wird auch beleuchten, wie diese Krieger in die Ambitionen ihrer verfeindeten Königsfamilien verwickelt wurden.«Agoodjie» wurde von Didier Lacoste («Guyane», «Spin») und Joy Fleury («Tristesse et beauté») in Zusammenarbeit mit den nigerianischen Drehbuchautoren Ukamaka Olisakwe, Jude Idada und Adachioma Ezeano kreiert. Die achtteilige Serie ist eine Produktion von Studiocanal im Auftrag von Canal+ International.Im Mittelpunkt steht eine junge Dorfbewohnerin, die für größeres bestimmt ist, und eine Monarchin, die ein einst reichen Königreich führte. Die Serie beginnt 1889 und folgt der Reise der weiblichen Protagonistin Tiwa, einem Teenager am Rande des Erwachsenenalters aus dem Yoruba-Königreich. Als der Krieg Tiwa von der Liebe ihres Lebens, ihrer Familie und ihres Zuhauses wegreißt, wird ihr moralischer Kompass an den Rand des Abgrunds gedrängt. Tiwa wird in die Agoodjie-Armee eingeweiht und beweist bald, dass sie über besondere Kampffähigkeiten verfügt. Sie beginnt die Aufgabe des Zufluchtsorts und ihre neue Familie in Frage zu stellen.„Diese unglaubliche Geschichte der Vergangenheit der Agoodjies steht in tiefer Verbindung mit unserer modernen Welt, die versucht, ihre Verbindung zur Natur wiederherzustellen, aber auch eine neue Beziehung zwischen Männern und Frauen und neue Verbindungen zwischen Kulturen aufzubauen", sagte Produzentin Joy Fleury und fügte an: „Eine aufrichtige Suche nach Gleichgewicht durch unsere junge Generation auf der Suche nach Menschlichkeit.“Nathalie Folloroux, SVP of Canal+ Channels bei Canal+ International, meinte, das Unternehmen sei „sofort von dem Projekt von Joy Fleury und Didier Lacoste erobert worden, da es in Afrika authentisch verwurzelt ist“. Das Projekt spiegele die „Investition des Banners in die afrikanische Produktion und (seines) Engagement für die Förderung der afrikanischen Kultur, Legenden und Helden“ wieder.Françoise Guyonnet, Geschäftsführerin von Studiocanal, TV, beschrieb die Serie als „faszinierende und verblüffende Geschichte der Stärkung der Frauen“. Guyonnet fuhr fort: „Es spielt in Afrika und ist eine universelle Geschichte über Liebe, Verlust, Rache und Gerechtigkeit mit starker Anziehungskraft auf Zuschauer auf der ganzen Welt.“