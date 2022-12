«DSDS»-Jurorin Leony lädt zu «Friends of»-Abend im MDR ein

TV-News

Die elfte Ausgabe der «Friends of …»-Reihe verspricht eine durchtanzte Nacht mit Gastgeberin Leony und ihren musikalischen Freunden. Darunter befindet sich auch Katja Krasavice, ebenfalls neue «DSDS»-Jurorin.

Die Sängerin Leony gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Musikern des Landes, was zuletzt auch RTL nicht entgangen war, weswegen sie in die Jury vonberufen wurde ( Quotenmeter berichtete ). Zuvor veröffentlichte sie Hits wie „Faded Love“, „No More Second Chances“ und „Remedy“. Und auch ihre Zusammenarbeit mit Acts mit bekannten Promis und Influenzern schaffte es weit nach oben in die Charts. Nun hat der MDR einen-Abend mit der Künstlerin angekündigt. Der öffentlich-rechtliche Sender verspricht „beeindruckende Bilder und jede Menge Elektro-Beats“. Die Gäste vonwerden Katja Krasavice, ebenfalls «DSDS»-Jurorin, Avaion, Toby Romeo, Marie Bothmer, Anna Grey, Kontra K, Kelvin Jones und Vize sein. Moderatorin Sissy Metzschke wird durch den Abend führen.Im Zentrum der «Friends of ...»-Reihe steht das Thema „Freundschaft“: Es geht um Musiker, die miteinander arbeiten und darüber zu Freunden geworden sind. Zuvor nahmen bereits Künstler wie Tokio Hotel, Clueso oder Mark Forster an der Show-Reihe teil.Das Format ist eine Produktion von MDR Sputnik für ARD Kultur. Gedreht wird am 14. Dezember im Leipziger „Täubchenthal“, den Film zum Konzert gibt es ab 11. Januar vorab und exklusiv in der ARD Mediathek und am 14. Januar, um 23.15 Uhr im MDR-Fernsehen. MDR Sputnik, Fritz vom rbb sowie andere junge Programme der ARD übertragen die Show am 11. Januar 2023, um 20.00 Uhr im Radio. Außerdem wird das Konzert in der ARD Audiothek gestreamt.