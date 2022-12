Rundschau

Unterdessen strahlt Apple mit «Echo 3» eine neue Serie aus, die inhaltlich wirklich Spaß macht.

«Willow» (seit 30. November bei Disney+)

«Echo 3» (seit 23. November bei AppleTV+)

«Irreverent» (seit 30. November bei Peacock, kein Deutschlandstart)

«Three Pines» (seit 2. Dezember bei Amazon Prime Video, kein Deutschlandstart)

«Shaq» (seit 23. November bei HBO, demnächst bei Sky)

Die Geschichte begann mit einem aufstrebenden Magier, gespielt von Warwick Davis, der auf eine Reise geschickt wurde, um die junge Kaiserin Elora Danan zu beschützen und die böse Königin Bavmorda aus Andowyne zu vertreiben. Wieder mit Davis in der Hauptrolle, geht die Geschichte nun weiter: Er führt eine ungewöhnliche Gruppe von Helden an, um Andowyne vor einem Feind, der noch größer ist, als sie es für möglich gehalten hätten, zu beschützen.Dies ist ein Action-geladener Thriller, der in Südamerika spielt. Er folgt Amber Chesborough (Jessica Ann Collins), einer brillanten jungen Wissenschaftlerin, die sich rührend um ihre kleine amerikanische Familie kümmert. Als Amber an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela spurlos verschwindet, machen sich Bruder Bambi (Luke Evans) und ihr Ehemann Prince (Michiel Huisman) auf die Suche. Die Männer, beide mit Armeeerfahrung und komplizierter Vergangenheit, verwickeln sich neben dem persönlichen Drama auch in einen geheimen Krieg.Nach einem missglückten Raubüberfall flieht ein krimineller Vermittler aus Chicago und versteckt sich in einer kleinen australischen Riffgemeinde, wo er sich als neuer Pfarrer der Kirche ausgibt.Prime Video präsentiert die Serie «Three Pines», die auf dem New York Times-Bestseller „Chief Inspector Gamache“ von Louise Penny basiert. Die achtteilige, einstündige Dramaserie folgt Chefinspektor Armand Gamache (Alfred Molina) bei seinen Ermittlungen in Fällen, die sich unter der idyllischen Oberfläche des Quebecer Dorfes Three Pines ereignen. Dabei stößt er auf lang vergrabene Geheimnisse und muss sich einigen seiner eigenen Geister stellen.Mit einer Reihe von aufschlussreichen Interviews mit O'Neal erzählt «SHAQ» die Geschichte einer Basketball-Legende wie keiner anderen, deren überlebensgroße Persönlichkeit über den Sport hinausging und ihn zu einer kulturellen Ikone machte. Die Dokumentarserie erzählt von Shaqs Aufstieg zum Superstar, der vier NBA-Meisterschaften und die Auszeichnung zum MVP der Liga gewann und das Spiel veränderte. Sie zeigt auch sein Leben abseits des Spielfelds, von seiner Erziehung in einer Militärfamilie bis hin zu seinen tiefsten persönlichen Beziehungen und seiner erfolgreichen Karriere als Rundfunksprecher und Geschäftsmann.