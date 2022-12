2,15 Millionen Zuschauer interessieren sich für «Maybrit Illner»

Quotennews

Die Talkshow strahlte am Donnerstag ein Special aus, in dem die Proteste im Iran behandelt wurden.

Gleich zum dritten Mal in dieser Woche wird Alice Schwarzer eine Bühne geboten. Nach «Maischberger» (Das Erste, 0,93 Mio.) und dem fiktionalen Zweiteiler «Alice» (Das Erste, 3,16 Mio.) war die Frauenrechtlerin nun beizum Thema Proteste im Iran zu Gast. Neben ihr nahmen die Partei-Chefs Omid Nouripour (Grüne) und Friedrich Merz (CDU) Platz.„Heuchler oder Helfer – Kuscht der Westen vor dem Iran?“ stellte Maybrit Illner zu Debatte, die sich 2,15 Millionen Fernsehzuschauer anschauten. Der Marktanteil der Sendung, in der Ghazall Abdollahi (floh aus Teheran), Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal und Golineh Atai (Kairo-Korrespondentin) ebenfalls zu Gast waren, sicherte sich 10,8 Prozent Marktanteil. Die Sendung lockte 0,18 Millionen junge Menschen an, die zu schlechten 3,7 Prozent Marktanteil führten. Die Marktanteile fallen aufgrund der Fußball-WM im Gegenprogramm so mau aus.Im Anschluss talktemit FDP-Fraktionschef Christian Dürr, taz-Journalistin Ulrike Herrmann, Personalberater Jan Gierke und Ökonomin Karen Pittel. 1,45 Millionen Zuschauer verfolgten die Talkshow, die auf 13,8 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen waren dieses Mal 5,9 Prozent Marktanteil dabei. In der Primetime sicherte sich eine alte-Folge 3,61 Millionen Zuschauer sowie 11,0 Prozent. Beim jungen Publikum blieben nur 3,2 Prozent übrig.