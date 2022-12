«Promi Big Brother»-Fans halten Sat.1 die Treue

Quotennews

Schon seit Tagen erreicht die Reality-Show sehr ähnliche Reichweiten. Nur der Marktanteil schwankte durch König Fußball.

In fünf Tagen geht bei Sat.1 die zehnte Staffel der Reality-Showzu Ende. In den vergangenen Tagen musste schon Fußballkommentator Jörg Dahlmann seinen Hut nehmen, ehe die Zuschauer genug von den Reality-Teilnehmerinnen Walentina Doronina («Ex on the Beach») und Catrin Heyne «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer») hatten. Trotz des Spiels Costa Rica gegen Deutschland im Ersten, hielt sich die Überwachungsshow recht ordentlich.Eine neue Ausgabe, die von Jochen Schropp und Marlene Lufen moderiert wurde, erreichte zwischen 22.15 und 23.50 Uhr immerhin 1,11 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil musste aufgrund der Fußball-Konkurrenz mit 6,8 Prozent etwas leiden. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte die Show, in der Komiker Jörg Knör das Haus verließ, sich 0,33 Millionen an. Der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf 8,4 Prozent – Fußball sei Dank. Nach dem Deutschland-Spiel gegen Spanien sicherte sich Sat.1 schon 0,34 Millionen und acht Prozent.Der aus Unterföhring sendete Fernsehsender Sat.1 legte bis 01.35 Uhr noch einmal eine Schippe drauf und strahlteaus. 0,56 Millionen Zuschauer sahen einmal mehr das scharfzüngige Duo aus Melissa Khalaj und Jochen Bendel, der Marktanteil bewegte sich bei 9,8 Prozent. Bei den Werberelevanten waren 0,16 Millionen Zuschauer dabei, das bedeutete 10,9 Prozent.