USA: «Manifest» landet auf Platz eins

US-Quoten

Die Reality-Show «Love is Blind» machte mit der dritten Staffel ebenfalls eine gute Figur.

kehrt nach der Premiere von Staffel vier auf Netflix auf Platz eins der Nielsen Streaming Top10 Charts für den Zeitraum vom 31. Oktober bis 6. November zurück. In den ersten drei Tagen der Verfügbarkeit der neuen Folge wurden 1,37 Milliarden Minuten abgerufen. Wie bereits berichtet, wurde die Serie, die ursprünglich auf NBC ausgestrahlt wurde, 2018 abgesetzt, bevor sie von Netflix gerettet wurde. Nachdem die Staffeln eins bis drei im Sommer 2021 auf Netflix zu sehen waren, nahm der Streaming-Anbieter das Fantasy-Drama für eine vierte und letzte Staffel auf – deren erster Teil am 4. November Premiere feierte.Die dritte-Staffel kletterte nach der Veröffentlichung von drei neuen Folgen auf den zweiten Platz. Die Reality-Dating-Serie kam auf 1,2 Milliarden Sehminuten. Da das Staffelfinale am 9. November veröffentlicht wurde, ist davon auszugehen, dass die Serie noch mindestens eine weitere Woche in der Rangliste bleiben wird.Der Netflix-Neuzuganglandet mit 892 Millionen Sehminuten auf Platz drei der Rangliste. Das Drama mit Stanley Tucci in der Hauptrolle eines Mörders, der sich in einen Ermittler verwandelt, der Verbrechen aufklärt, startete am 31. Oktober auf dem Streamingdienst – mehr als einen Monat nach der Ausstrahlung der Serie auf BBC One. Laut Nielsen bestand das Publikum der Sendung aus einem älteren Publikum, von dem die Hälfte über 50 Jahre alt war.