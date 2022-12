VOX schiebt «Law & Order» später in den Abend

TV-News

Um 20:15 Uhr wiederholt der Kölner Sender künftig ein Factual-Format von Anfang des Jahres über verschiedene Liebeskonzepte.

Das war nur ein kurzes Gastspiel auf dem 20:15-Uhr-Slot am Freitagabend. Nach nur einer neuen Doppelfolge der 23. Staffel der US-Serieschiebt VOX das Format auf den Sendeplatz um 22:15 Uhr. Nach jeweils rund einer halben Million Zuschauern und einem Zielgruppen-Marktanteil von miesen 2,9 Prozent ist der Schritt nur allzu verständlich. Das Ergebnis lässt sich selbst damit nicht relativieren, dass im Gegenprogramm ein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen war. Selbst RTLZWEI brachte mit einer Spielfilm-Ausstrahlung noch 6,6 Prozent zustande.VOX sendet am 2. Und 9. Dezember nun vier Folgen ab jeweils 22:15 Uhr, sodass die Ausstrahlung um kurz vor 2:00 Uhr in der Nacht beendet ist. Damit geht man zumindest der Fußball-WM aus dem Weg, deren Spiele bekanntlich gegen 22:00 Uhr andauern. Um 20:15 Uhr sendet man in den kommenden beiden Wochen nun das Reportage-Format, das verschiedene Beziehungs-Typen und -Konzepte vorstellt. Unter anderem geht es um einen siebenfachen Vater, der mit gleich drei Frauen eine Beziehung führt.Im Januar und Februar zeigte VOX die Reihe bereits schon einmal am Freitagabend, erntete damit aber nur mäßige Quotenergebnisse. In der Zielgruppe kam man nicht über 6,1 Prozent Marktanteil hinaus, die Reichweite schwankte zwischen 0,75 und 0,90 Millionen Zuschauern ab drei Jahren.