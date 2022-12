Großer Applaus für Sat.1

Quotenmeter.FM

Der Sender aus dem Vorort von München holt endlich wieder mehr Fiction ins Programm.

Die Verantwortlichen aus Unterföhring überraschten Anfang der Woche mit einer Nachricht: Es wird endlich wieder einen zweiten Serientag bei Sat.1 geben. Bislang konzentrierte sich das Unternehmen nur noch auf das «Navy CIS»-Universum und «Bull», alle Formate waren am Dienstag beheimatet. Nun hat man unter anderem zwei Serien aus Frankreich eingekauft.Mit «Biarritz – Mord am Meer» holt man sich eine sechsteilige Miniserie, die bei France 2 im Herbst 2021 durchschnittlich 3,27 Millionen Fernsehzuschauer anlockte. Die TF1-Serie «Tödliche Ahnung», die ebenfalls aus sechs Folgen besteht, erreichte im Frühjahr 2022 3,30 Millionen Franzosen. Das sind also gute Voraussetzungen, dass die Serien auch hierzulande funktionieren könnten.Endlich wird auch die Serie «Blackout» aus dem Archiv gekramt. Apropos Programmbibliotheken: Sat.1 kommt auch auf die aberwitzige Idee, den gesamten Samstag mit «Unsere kleine Farm» zu bespielen. Veit-Luca Roth und Fabian Riedner sind fassungslos, dass die Programm-Macher diese Strategie den Zuschauern zumuten.