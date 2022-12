Luisa Charlotte Schulz wird «NightWash»-Moderatorin

Vermischtes

Simon Stäblein und Sven Bensmann verabschieden sich von dem Comedy-Format, das einst bei Sat.1 und beim Spartensender One im Programm war.

Das einstige TV-Format, das mittlerweile nur noch online über MySpass.de ausgestrahlt wird, bekommt eine neue Moderatorin. Luisa Charlotte Schulz beerbt Simon Stäblein als Host und tritt damit in die Fußstapfen von Comedy-Größen wie Tahnee, Luke Mockridge oder Atze Schröder, die zuvor als Moderatoren fungierten. Schulz‘ erste Show wird bereits am Montag, 16. Oktober aufgezeichnet. An ihrer Seite wird Ben Schafmeister als Sidekick auftreten. Beide Komiker sammelten bereits auf der «NightWash»-Bühne Erfahrung, Schulz trat unter anderem auch im «Quatsch Comedy Club» auf. Mit Sandra Sprünken talkt sie wöchentlich in ihrem Podcast «1 A B-Ware». Schafmeister ist dagegen bekannt für seinen schwarzen Humor über sein Tourette-Syndrom oder das Leben als Single.Mit der Neubesetzung durch eine jüngere Generation soll der Fokus von «NightWash» wieder mehr auf Show und Entertainment liegen, wie die Produktionsfirma Brainpool in einer Mitteilung als Ziel vorgibt. Für Simon Stäblein und dessen Sidekick Sven Bensmann endet die Zeit bei «NightWash» bereits an diesem Montag, 5. Dezember. Um 20:00 Uhr gibt es eine Weihnachtsspezialausgabe, die gleichzeitig die Abschiedsshow des Duos ist.„Ich freue mich sehr darauf, das Comedy Kultformat NightWash moderieren zu dürfen. Ich selbst bin mit diesem Format groß geworden und habe dort die Anfänge großer Karrieren gesehen. Aus der deutschen Comedyszene nicht wegzudenken!“, erklärt Luisa Charlotte Schulz.Ben Schafmeister fügt an: „«NightWash» präsentieren zu können ist für mich eine Ehre. Dadurch wird ein großer Wunsch wahr, Musik und Comedy im Waschsalon zu vereinen.“„«NightWash» erfindet sich immer wieder neu, prägt den Zeitgeist und macht die Stars von morgen. Wir freuen uns sehr, mit Luisa Charlotte Schulz eine der talentiertesten Artists der Szene als Gastgeberin gewinnen zu können. Ein zeitgemäßes, neues Gesicht für die Marke «NightWash»“, erklärt Sarah Oppenberg, Head of Talent Relations & Live Production sowie Executive Producer bei Banijay Live Artist Brand. Weiter sagt sie: „Ben Schafmeister ergänzt mit seiner frischen und unverwechselbaren Mischung aus Comedy und moderner Musik die Neubesetzung. Beide sind herausragende Talente, die für eine neue, spannende Generation der (Live-) Comedy stehen. Bei Simon Stäblein und Sven Bensmann bedanken wir uns für die großartige gemeinsame Zeit und freuen uns, dass sie weiterhin Teil der NightWash Family sind.“