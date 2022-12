Dieter Bohlen startet Anfang Januar in sein zweites «DSDS»-Kapitel

TV-News

Die 20. Staffel sollte eigentlich die letzte der Castingshow werden. RTL hielt sich mit den Abschiedsbekundungen nun aber zurück.

RTL gab am Dienstag den Starttermin der 20. Staffel der Castingshowbekannt, die bekanntlich wieder mit Dieter Bohlen als Chef-Juror besetzt ist. Los geht es am Samstag, den 14. Januar, um 20:15 Uhr. Bei RTL+ wird nach der linearen Ausstrahlung am selben Abend neben dem Staffelauftakt auch die zweite Folge hochgeladen. Alle weiteren Sendungen werden jeweils mit TV-Ausstrahlung als Preview der nächsten Folge bei RTL+ angeboten.Neben Bohlen sitzen auch Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony in der Jury. Die Moderation der drei geplanten Live-Shows übernimmt Laura Wontorra, auch das ist bereits seit Mitte September bekannt ( Quotenmeter berichtete ). Zusätzlich geht sie während der Jurycastings hinter den Kulissen auf Stimmungsfang. Fans des Formats gingen bislang auch von dem Ende der Castingshow aus. Bohlen wurde im Sommer für die letzte Staffel verpflichtet. Die Branche unkte seither jedoch, dass RTL auch von dieser Ansage möglicherweise eine Rolle rückwärts vollführen könnte. Die am Dienstag verschickte Pressemitteilung gibt weitere Hinweise darauf. Nichts war mehr zu lesen von Abschied oder einer „letzten Staffel“.RTL stellt den Poptitan klar in den Mittelpunkt und verspricht einerseits einen Dieter Bohlen, „wie man ihn kennt und liebt“ und andererseits, dass man Dieter Bohlen „SO“ noch nie gesehen habe. Das Publikum darf sich auf „sanfte Töne, gnadenlose Kritik und Kultsprüche“ einstellen. Zum Jubiläum setzt der Kölner Sender zudem auf „den ein oder anderen Rückblick und ein Wiedersehen mit liebgewonnenen «DSDS»-Kultkandidaten“.Produziert wird «Deutschland sucht den Superstar» erneut von UFA Show & Factual. Insgesamt besteht «DSDS» 2023 aus 20 Folgen: Elf Casting-Folgen, die neben dem Sendeplatz am Samstagabend auch am Mittwoch (ab 18. Januar 2023) in der Primetime gesendet werden, bevor sechs Recall-Folgen am Samstag gezeigt werden und die Jubiläumsstaffel von DSDS 2023 mit drei großen Samstagabend Live-Shows sein großes Finale feiert.