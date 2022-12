«maybrit illner» bekommt neue Redaktionsleiterin

Vermischtes

Da Volker Wilms in den Ruhestand gewechselt ist, hat Indre Windgassen die Zügel übernommen.

Insgesamt kann Volker Wilms auf 14 Jahre als Redaktionsleiter der ZDF-Talkshowzurückblicken, zunächst von 1999 bis 2004 und in zweiter Amtszeit von 2013 bis November 2022. Zwischenzeitlich war er von 2004 bis 2012 als Chef vom Dienst in der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen tätig. Zum 1. Dezember ist er in den Ruhestand gewechselt. Seinen Posten beim Polittalk hat seit Monatsbeginn Indre Windgassen übernommen, die zuvor über viele Jahre Chefin vom Dienst der erfolgreichen Talksendung am Donnerstagabend war.Windgassen ist seit über 20 Jahren für den ZDF-Polittalk tätig, zunächst als freie Mitarbeiterin, anschließend als Redakteurin und seit zwölf Jahren als Chefin vom Dienst. „Wir freuen uns, dass wir mit Indre Windgassen den Weg fortsetzen können, der maßgeblich zum langjährigen Erfolg unserer politischen Gesprächssendung mit Maybrit Illner beiträgt: die relevanten, hochpolitischen Themen der Zeit in all ihren Facetten zu beleuchten“, so ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.«maybrit illner» erreichte im vergangenen Jahr die höchste Zuschauerresonanz seit dem Sendebeginn 1999 – mit im Schnitt 3,06 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,2 Prozent. In diesem Jahr knüpfte die Sendung, die wöchentlich immer donnerstags um 22:15 Uhr gesendet wird, an den Erfolg an und liegt derzeit bei einem durchschnittlichen Marktanteil von 15,0 Prozent.