Lionsgate setzt auf Sandra Stern

US-Fernsehen

Die Managerin ist jetzt die stellvertretende Vorsitzende der Fernsehgruppe.

Sandra Stern ist zur stellvertretenden Vorsitzenden der Lionsgate Television Group befördert worden. Zum Zeitpunkt ihrer Beförderung war Stern bereits seit fast 20 Jahren bei Lionsgate tätig. In ihrer neuen Rolle wird sie weiterhin an den Vorsitzenden und Chief Creative Officer der Lionsgate TV Group, Kevin Beggs, berichten."Sandra ist eine begnadete Verhandlungsführerin mit einem intuitiven Verständnis für die Bedürfnisse unserer Streaming-, Broadcast- und Kabelpartner sowie einer einzigartigen Fähigkeit, Win-Win-Beziehungen zu schaffen", so Beggs. "Nach fast 20 Jahren wächst unsere Partnerschaft weiter und entwickelt sich mit der sich schnell verändernden Fernsehlandschaft."Stern und Lionsgate haben im Jahr 2022 insgesamt 14 neue Serien in ihr Programm aufgenommen, zusätzlich zu den 15 aktuellen Serien des unabhängigen Studios. "Sandra ist eine großartige Partnerin, eine herausragende Führungskraft und eine der besten Vermittlerinnen in der Branche", sagte Lionsgate-CEO Jon Feltheimer. "Mit Kevin Beggs und Sandra an der Spitze ist unser Fernsehgeschäft in der Lage, einen wachsenden Wert zu schaffen und die Rentabilität zu steigern, während das aktuelle Programm weiter reift und spannende neue Projekte hinzukommen."