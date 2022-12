Miss-Universe-Wahl wechselt in den Streaming-Bereich

US-Fernsehen

Bislang war die Fernsehsendung bei FOX zu sehen. Ein neuer Eigentümer macht diesen Wechsel möglich.

Nach jahrzehntelanger Ausstrahlung – zuletzt auf Fox – ist der 71. Miss-Universe-Wettbewerb das jüngste TV-Event, das in den Streaming-Bereich umsteigt. Der Roku Channel hat einen Einjahresvertrag als offizielle englischsprachige Heimat für die Miss Universe abgeschlossen, die am 14. Januar 2023 live aus New Orleans übertragen wird.Zu den Änderungen gehört nicht nur der Umzug: Steve Harvey, der im Rahmen des Vertrags mit Fox fünf Jahre lang moderiert hatte (mit Ausnahme des Jahres 2021, als dieser Vertrag aufgrund der COVID-19-Pandemie pausiert wurde), wird ebenfalls nicht zurückkehren. Laut Amy Emmerich, CEO der Miss-Universe-Organisation, wird eine neue Moderatorin – voraussichtlich eine Frau – in den kommenden Wochen bekannt geben."Mein Ziel war es wirklich, sicherzustellen, dass wir bei der nächsten Runde mit einer weiblichen Linse führen", sagt Emmerich. "Wir werden hoffentlich bald darüber sprechen können... Es war eine seltene Gelegenheit, an einem völlig neuen Ort neu zu beginnen." Emmerich war erst im Januar zu Miss Universe gestoßen und hat sich mit der Frage beschäftigt, wie man die Organisation reformieren und auffrischen kann. Da die englischsprachige Sendung in den USA ausläuft (sie wird weiterhin auf Telemundo in spanischer Sprache ausgestrahlt), sagte Emmerich, sie wolle den weltweiten Vertrieb von Miss Universe neu konzipieren."Ich würde gerne ein großes Paket anbieten und weltweit senden, weil das weltweite Publikum so groß ist, aber wir sind in vielen verschiedenen Territorien gebunden", sagt sie. "Das wird erst in einem Jahr enden. Also sagten wir uns: OK, das Beste, was dieser Marke passieren kann, ist, zu einem Ort zu gehen, der ebenfalls neu beginnt. WME schlug sofort Roku vor. Ich kannte David [Eilenberg], den Leiter von Roku Originals, aus der Vergangenheit, und er war gerade erst zu Roku gekommen. Vom ersten Gespräch an wusste ich, dass das der richtige Ort ist. Roku hatte einfach immer eine Persönlichkeit. Sie sind wirklich konsistent mit dem, was sie sind, sogar mit den neuen Programmen, die kommen werden. Und Miss Universe musste ein paar Risiken eingehen.“