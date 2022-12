Silvesterparty auch für Puerto Rico

US-Fernsehen

Innerhalb von «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2023» gibt es eine Show für das US-Außengebiet.

ABC und Dick Clark Productions gaben bekannt, dassals erster Countdown der Show nach Puerto Rico zurückkehren wird, um das neue Jahr mit der puerto-ricanischen Schauspielerin und Sängerin Roselyn Sanchez als Co-Moderatorin zu begrüßen. Der puerto-ricanische Multiplatin-Sänger und Rapper Farruko wird ebenfalls anwesend sein und einen spektakulären Auftritt hinlegen. Letztes Jahr war die Insel das erste Ziel für den allerersten spanischsprachigen Countdown der Show.Die Neujahrsfeier in Puerto Rico wird wieder auf dem Gelände des Puerto Rico Convention Center im DISTRITO T-Mobile stattfinden, dem führenden Unterhaltungs- und Ausgehzentrum der Karibik, das über eines der größten digitalen Anzeigesysteme der Welt verfügt. Der Countdown in Puerto Rico wird der erste sein und um 23:00 Uhr stattfinden."Wir freuen uns sehr, erneut Gastgeber für «Dick Clark's New Year's Rockin' Eve» auf unserer Insel zu sein und den Countdown zur Begrüßung des Jahres 2023 anzuführen. Die Teilnahme Puerto Ricos an dieser hochkarätigen Veranstaltung wird es uns ermöglichen, der Welt weiterhin zu zeigen, was wir alles zu bieten haben, während wir auf unsere touristische Hochsaison zusteuern", sagte Pedro Pierluisi, Gouverneur von Puerto Rico. "Wir werden wieder im Mittelpunkt des nationalen Fernsehens stehen, um für die Schönheit, die Kultur und die Attraktionen von Puerto Rico zu werben und unsere boomende Tourismusindustrie und wirtschaftliche Entwicklung weiter voranzutreiben.""Ich bin überglücklich und fühle mich geehrt, in mein Heimatland Puerto Rico zurückzukehren, um Teil einer so unglaublichen und beliebten Veranstaltung zu sein", sagte Co-Moderatorin Roselyn Sanchez. "Wir werden einen bezaubernden Abend erleben und freuen uns sehr, unsere schöne Insel zu teilen und das Jahr 2023 mit einem Knall zu begrüßen!"