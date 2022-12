Matthes und Kunzendorf drehen neuen Freitags-Film für die ARD

TV-News

Für den Sendeplatz „Endlich Freitag im Ersten“ wurde der ARD-Degeto-Film «Winterwalzer» abgedreht.

Constantin Television hat einen neuen Spielfilm für die ARD produziert, der seit dem 8. November in Berlin und Umgebung gedreht wurde. Die Dreharbeiten sind in der vergangenen Woche abgeschlossen worden. Vor der Kamera standen Ulrich Matthes als lebensmüder Witwer Albert, Tanzlehrer im Ruhestand, und Nina Kunzendorf als Psychiaterin Hanne, die gleichzeitig Alberts unverhoffte, aber unbegabte Tanzpartner ist. Sie wurde von Alberts Tochter Ina (Antonia Bill) in einer Undercover-Aktion auf ihn angesetzt, um seinen seelischen Zustand zu ergründen. Albert hat nach dem Tod seiner Frau Martha vor drei Jahren jeglichen Lebensmut verloren und plant deshalb akribisch sein Ableben.Inas Plan einer Undercover-Therapie geht auf: Albert merkt, dass er noch gebraucht wird und dass es vieles gibt, was das Leben lebenswert macht – nicht zuletzt Hanne, die ähnlich in der Vergangenheit verhaftet ist wie er. Doch dann muss Albert in (selbst-)gerechtem Zorn erfahren: Es gibt gewissenlose Menschen, die sein Vertrauen schamlos missbrauchen – wie Ina oder Hanne.Die Geschichte stammt von der renommierten Autorin Edda Leesch, die für «Winterwalzer» ihren Roman „Der Donnerstagsmann“ adaptierte. Regie führte Ingo Rasper. In weiteren Rollen sind unter anderem Virginia Leithäuser, Pit Bukowski, Petra Kleinert und Christine Schorn zu sehen. Als Produzenten seitens Constantin Television fungieren Friedrich Wildfeuer und Karsten Rühle. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen von der ARD Degeto.