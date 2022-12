Das ZDF übertrifft die ARD

Quotennews

Seit dem Viertelfinale scheint die «FIFA WM 2022» in Katar an Fahrt aufzunehmen.

Bereits am Freitag holte die «FIFA Weltmeisterschaft 2022» aus Katar mit dem ersten Live-Viertelfinale plötzlich gute Quoten, gestern ging dieser Trend weiter. Diebleibt ein heikles Thema, mit 17,44 Millionen Zuschauern stemmt noch immer das deutsche Spiel gegen Spanien die beste Sendeleistung hierzulande, doch scheinbar wächst das Interesse. Schon das erste übertragene Viertelfinale am Freitag holte recht ordentliche 8,04 Millionen Zuschauer zum Ersten, mit einem Marktanteil von 30,7 Prozent kann man sicherlich leben.Auch die jüngeren Zuschauer zogen nochmals an, für 35,7 Prozent waren in Gänze 2,21 Millionen 14- bis 49-Jährige verantwortlich. So viel zu den Zahlen der Partie «Niederlande - Argentinien» - doch die gestrige Partie, «England - Frankreich» zog nach! Mit 9,14 Millionen Zuschauern feiert das Zweite einen neuen Reichweiten-Rekord ohne deutsche Beteiligung, der Marktanteil von 33,4 Prozent gefällt zweifelsohne.Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren dominierten den gestrigen TV-Tag mit starken 43,1 Prozent. Das vorhergehende Viertelfinale, «Marokko - Portugal», holte bereits ordentliche 5,95 Millionen Zuschauer, wovon 1,39 Millionen der jüngeren Zuschauerschaft zugesprochen werden konnten. Die Marktanteile lagen ab 16 Uhr bei 36,8 und 39,8 Prozent.