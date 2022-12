«Weihnachts-Edition» bringt «Kitchen Impossible» positiven Trend

Quotennews

Mit Tim Raue, Lucki Maurer und Max Strohe kocht sich Tim Mälzer durch die «Weihnachts-Edition» von «Kitchen Impossible». Die Reichweite stimmt.

München und Mattinata - die Schauplätze von. Lucki Maurer und Tim Mälzer müssen in München, im JIN!, an die Herde, Raue und Strohe verschlägt es nach Apulien, wo ein klassisch italienisches Weihnachtsmenü wartet. Die Mischung scheint gestimmt zu haben, denn VOX kann mit der «Weihnachts-Edition» die Reichweite der letzten Wochen steigern. Einfach hatte es das Koch-Format nämlich seit Mitte November nicht gerade.Der Auftakt lief mit 1,05 Millionen Zuschauern ordentlich ab, dann aber fiel die Show herbe auf 0,86 Millionen ab, wenn auch in der Vorwoche mit 1,11 Millionen Zuschauern hieraus ein klarer Ausrutscher gemacht wurde. Doch zählen bekanntlich die Zahlen des hier und jetzt und mit denen holten Mälzer und Co. 1,27 Millionen Fernsehzuschauer ab. Der Marktanteil von 5,2 Prozent liegt im grünen Bereich und vor allem die Zielgruppe wird bei der roten Kugel gefallen haben. Hier erreichten 0,61 Millionen Umworbenen starke 10,6 Prozent.Auch «Promiment!» profitierte im Anschluss von der guten Primetime. 0,55 Millionen Zuschauer verblieben für das Magazin, der Marktanteil hielt sich demnach bei 6,0 Prozent. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,18 Millionen Werberelevanten zur späten Stunde mit einem Marktanteil von 7,4 Prozent.