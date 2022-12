Happy End mit Fortsetzung: Jo Weil kehrt zu «Unter Uns» zurück

TV-News

Der Soap-Veteran wird erneut in seiner Rolle als Architekt Dominic Adams in der Schillerallee zu sehen sein.

Am Ende seines Gastspiels erklärte Jo Weil, dass es viel Spaß gemacht habe, seine Rolle als Architekt Dominic Adams in der RTL-Soapzu spielen. „Ich mag diese Rolle sehr gerne und hatte mit Claudelle (Deckert alias Anwältin Eva Wagner,) als Spielpartnerin wahnsinnig viel Glück. […] Insofern würde ich tatsächlich meine ganzen Monate dort als ein Highlight bezeichnen! Ich freue mich sehr, dass Dominic und Eva ihr verdientes Happy End bekommen“, erklärte Weil im Juli, nachdem er für mehrere Monate Teil des Casts war. Am Ende der Zeit zog es die Serien-Protagonisten beruflich nach Brüssel, weswegen auch Claudelle Deckert bei «Unter Uns» pausierte.RTL gab nun bekannt, dass Jo Weil als Dominic Adams in die Schillerallee zukehren wird. In seiner Rolle als smarter Architekt zieht es ihn wieder nach Köln, um seine große Liebe Eva Wagner (Deckert) zu überraschen. Deckerts Drehpause endete bereits Anfang Oktober. In den neuen Folgen wird sie ab Mitte Dezember zu sehen sein. Auf Weil müssen sich die Fans noch etwas gedulden, er wird ab dem 28. Februar im täglichen RTL-Programm ab 17:30 Uhr zu sehen sein. Dann wird sich die Handlung um ein Geheimnis aus Eva Wagners Vergangenheit drehen, das sie Adams beichten muss.„Dominic Adams ist eine tolle Rolle mit einer wichtigen Message. Ich bin sehr stolz ihn spielen zu dürfen und auch ganz besonders darauf, dass diese Figur so viel Unterstützung von den Fans erfährt. Deshalb freue ich mich riesig, dass er nun wieder in der Schillerallee auftaucht und bin gespannt, was er dort als Nächstes erleben wird. Ich bin sehr glücklich, nun wieder zur «Unter uns»-Familie zurückzukehren“, wird Schauspieler Jo Weil in einer RTL-Mitteilung zitiert.