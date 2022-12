Das Erste setzt «Die Füchsin» im kommenden Jahr fort

TV-News

Im Januar und Februar sind Lina Wendel als Anne Marie Fuchs und Karim Chérif als Youssef El Kilali in zwei neuen Episoden zu sehen.

Nach zwei Filmen in 2019 und zweien im vergangenen Jahr setzt Das Erste nach dem Jahreswechsel wieder auf. Am 26. Januar und 2. Februar strahlt der öffentlich-rechtliche Sender jeweils einen neuen Film mit Lina Wendel als Anne Marie Fuchs und Karim Chérif als Youssef El Kilali am Donnerstagabend um 20:15 Uhr aus. In weiteren Rollen sind in der achten und neunten Ausgabe des DonnerstagsKrimis Robert Dölle als Kommissar Eisner, Jasmin Schwiers als Simone Papst, die Ehefrau von Youssef, Florian Bartholomäi als Florian Boehm, Annes Sohn, Elif Kardesseven, als Elisa, Florians Freundin, zu sehen.In Episodenrollen spielen unter anderem Alexandra von Schwerin, Eric Klotzsch, Omar El-Saeidi, Sonja Baum, Amrei Haardt, Kai Albrecht, Liza Tzschirner, Günter Barton, Fabian Jaray, Ines Quermann, Mark Zak, Roland Silbernagel, Florian Frowein, Rona Özkan, Lea Fleck und Moritz Sachs. Katrin Schmidt inszenierte die Filme „Alte Sünden“ und „Game over“ nach den Drehbüchern von Ralf Kinder, der sämtliche Bücher für die Reihe schrieb.„Alte Sünden“ dreht sich am 26. Januar um den Tod eines Managers, der Anne Marie Fuchs und Youssef El Kilali in die Firma von Youssefs Schwiegervater führt. Das sorgt nicht nur für Spannungen in der Familie, sondern auch im Firmenimperium von Reinhard Papst. Ohne es zu ahnen, gerät die Privatdetektivin bei ihren Undercover-Recherchen in Lebensgefahr. Eine Woche später geht es in „Game over“ um den vermeintlich tödlichen Unfall der jungen Leonie. Im Auftrag von Leonies Freund Max finden die Ermittler schnell heraus, dass Leonie ermordet wurde. Sie hatte eine große Geldsumme zur Seite geschafft. Als Verdächtiger steht ihr Arbeitgeber, der Chef einer Spielhalle, im Zentrum der Ermittlungen.