John Yang wird Moderator von «PBS News Weekend»

US-Fernsehen

Der 64-jährige Reporter wird die Sendung am 31. Dezember 2022 übernehmen.

Nach einer langen Karriere, in der er über Politik und auswärtige Angelegenheiten berichtete, hat sich John Yang in letzter Zeit auf die Arbeit des Obersten Gerichtshofs konzentriert. Jetzt ist er dabei, sein Arbeitspensum zu erweitern. Der 64-jährige Yang wird die Moderation vonübernehmen.Dies ist die jüngste Veränderung in der ehrwürdigen Nachrichtensendung, die einst unter dem Namen «The MacNeil-Lehrer Report» bekannt war, seit sie im April vollständig unter die Ägide von WETA in Washington gestellt wurde. Seine Amtszeit als Hauptmoderator der Wochenendsendung beginnt am 31. Dezember, wenn der derzeitige Moderator Geoff Bennett die Nachfolge von Judy Woodruff bei der Wochenendausgabe der Sendung «PBS NewsHour» antritt und zu Amna Nawaz wechselt."Hinter all diesen großen Fällen, all diesen verfassungsrechtlichen Fragen, steht meist eine Person", sagt Yang. Wenn er diese Person kennenlernt, kann er den Zuschauern veranschaulichen, was bei einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs auf dem Spiel stehen kann, und sie von einer eher akademischen Berichterstattung ablenken. Die Begegnung mit einem Veteranen, der Verbrennungsgruben ausgesetzt war, oder mit einer Person, die gleichgeschlechtlichen Paaren ihre Dienste nicht anbieten will, macht solche Geschichten greifbar, sagt Yang, der es genießt, hinter dem Moderatorentisch hervorzukommen. "Vor Ort zu sein, gibt meiner Arbeit die nötige Energie", fügt er hinzu.