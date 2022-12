Viaplay bestellt dänische Serie

International

Der skandinavische Streamingdienst hat die erste eigene fiktionale Produktion aus dem Land geordert.

Skandinaviens führender Streamer Viaplay hat den dänischen Spielfilmbestellt, ein herzerwärmendes Komödien-Drama unter der Regie von Birgitte Stærmose («Industry») mit einem Cast um Lars Brygmann («Riders of Justice», «Borgen») und Danica Curcic («The Chestnut Man»). Das Werk schildert die komplexe Beziehung zwischen einem Vater und einer Tochter, die auf einer berühmten Pilgerroute in Spanien unterwegs sind. Der Film wird von der Kopenhagener Firma Motor produziert und wird 2023 exklusiv auf Viaplay zu sehen sein.Der Film stammt aus der Feder von Stærmose und Kim Fupz Aakeson («Becoming Astrid») und erzählt die Geschichte von Regitze (Danica Curcic), die Anfang 30 ist, schwanger und nicht mehr mit ihrem Vater Jan (Lars Brygmann) spricht. Doch als sie erfahren, dass es der letzte Wunsch von Regitzes Mutter war, gemeinsam den Jakobsweg zu gehen, begeben sich die beiden auf eine 260 Kilometer lange Entdeckungsreise unter der brennenden Sonne Spaniens."Viele Menschen haben Kinder, aber jeder hat Eltern. Die Verarbeitung und der Umgang mit dem Gepäck unserer Erziehung ist Teil des Lebens", so Stærmose. "Aus diesem Grund denke ich, dass «Camino» eine sehr universelle Geschichte ist, die für viele Menschen relevant sein wird."