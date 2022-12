Reese Witherspoon spielt die Hauptrolle im «Election»-Sequel

US-Fernsehen

Die Fortsetzung des Spielfilmes aus dem Jahre 1999 soll speziell für Paramount+ gedreht werden.

Reese Witherspoon spielt erneut die Rolle der Draufgängerin Tracy Flick in, einer Fortsetzung der politischen Komödie «Election» von 1999. Alexander Payne, der den Originalfilm mitgeschrieben und inszeniert hat, kehrt für die Fortsetzung zurück, die auf Paramounts Streamingdienst Paramount+ erscheinen soll. Payne wird nicht nur Regie führen, sondern zusammen mit Jim Taylor auch das Drehbuch schreiben.In «Election», der auf dem Roman von Tom Perrotta aus dem Jahr 1998 basiert, spielte Witherspoon eine ehrgeizige Schülerin, deren Sozialkundelehrer (gespielt von Matthew Broderick) versucht, ihre Kampagne zur Schulpräsidentin zu sabotieren. Obwohl der Film kein Kassenschlager war, wurde er bei den Oscars für das beste adaptierte Drehbuch nominiert, während Witherspoon bei den Golden Globes im Rennen um die beste Schauspielerin Aufmerksamkeit erregte.Die Fortsetzung, die auf Perrottas Nachfolge-Roman basiert, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, setzt mit Tracy im Erwachsenenalter ein, während sie weiterhin darum kämpft, sich bei der Arbeit nach oben zu kämpfen. Sie ist stellvertretende Schulleiterin an einer öffentlichen High School in einem Vorort von New Jersey, doch als ihr Chef ankündigt, in den Ruhestand zu gehen, strebt sie nach dem Spitzenjob.