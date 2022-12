Heißes Eisen: Ist ein Vaterschaftstest manipuliert?

Soap-Check

Bei der täglichen Serie «Rote Rosen» gibt es Streit. Nici behauptet nämlich, dass Birgit den Test nicht wahrheitsgemäß ausgeführt zu haben.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Mathias weist Nicis Verdacht, Birgit könnte den Vaterschaftstest manipuliert haben, entschieden zurück. Birgit dagegen ist beunruhigt. Denn Sandra redet Mathias ins Gewissen: Sie hätte ihre magische Nacht niemals durch eine Lüge entwertet. Mathias und Nici beschließen, den Test in einem anderen Labor zu wiederholen – schlimmer kann es für Birgit nicht kommen. Während Dörte beim Schreiben einer Hochzeitsrede klar wird, dass sie nicht noch einmal heiraten will, beschließt Gunter, ihr einen Antrag zu machen. Als Dörte unbedarft von ihrer Entscheidung erzählt, merkt sie, wie verletzt Gunter ist. Anette bringt es nach dem Telefonat mit Malte nicht über sich, sein Zweit-Handy der Polizei auszuhändigen. Innerlich zerrissen entdeckt Anette auf Maltes Handy Hinweise, dass seine Liebe für sie echt ist. Hendrik macht einen herablassenden Spruch gegenüber Ben und Tina, wer finanziell am besten aufgestellt ist. Britta ist entsetzt und fordert ihn auf, Tina in der Gärtnerei zu helfen, um den Wert ihrer Arbeit zu erkennen.Alexandra macht Christoph für Elenis Sturz mitverantwortlich und lehnt seine Hilfe daher ab. Von den Folgen des Unfalls schwer mitgenommen, bricht sie wenig später verzweifelt zusammen. Als ausgerechnet Christoph sie findet, möchte er die verzweifelte Alexandra trösten, aber wird sie es zulassen? An ihrem Vater-Tochter-Tag genießen Josie und Erik die Zeit zusammen, doch Josie spürt Eriks Sorge, dass die beiden sich aus den Augen verlieren könnten. Und so kommt sie auf eine ungewöhnliche Idee. Max ist fassungslos über Vanessas Entscheidung und zutiefst verletzt. Nach einer Nacht in der Hütte beschließt er jedoch, Vanessas Entscheidung nicht einfach hinzunehmen und um sie zu kämpfen. Er bittet sie, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben …Christian gesteht Mike den Betrug in der Werkstatt. Wird sein Vater harte Konsequenzen ziehen? Schattenhofer wird klar, dass er bis zur Stiftungsgründung seinen Hof noch ein Jahr weiterführen muss. Ist er der Aufgabe gewachsen? Schattenhofer erinnert sich mit Wehmut an einen besonderen Heiligabend aus seiner Kindheit. Kann sein Weihnachtsmärchen noch einmal wahr werden?Marcel will Stella sehen, sonst stirbt Bambi. Stella wappnet sich für den Besuch bei ihrem Peiniger. Wieder einmal hat der eine böse Überraschung parat. Paula kann nicht fassen, dass Theo es nicht fertigbringt, seinen Move bei Cecilia zu machen. Als die einen anderen datet, zieht Paula die Notbremse. Über ein gemeinsames Erlebnis merkt Rufus, dass Lulu und er auf einer Wellenlänge sind. Er hat nichts dagegen, mehr Zeit mit ihr zu verbringen.Alexander landet im Krankenhaus. Nathalie nimmt ihn nach seiner Entlassung mit in die Villa, wo er Ben ein schockierendes Geständnis macht. Justus muss Anna überzeugen, nicht aufzugeben. Er ist dabei so erfolgreich, dass Anna Chiara eine Kampfansage macht. Ben und Gabriel finden einen kreativen Weg, mehr Geld für Imanis Spendenaufruf zu bekommen.Emily muss davon ausgehen, dass Sascha ihre Fährte verloren hat und zieht die Geldübergabe allein durch. Als sie danach nichts von Sascha hört, macht sie sich große Sorgen, dass er vor dem Erpresser aufgeflogen ist. Bei einem vorgezogenen Weihnachtsessen tragen Sunny und Laura ihren Konflikt aus, verstecken ihn aber gekonnt hinter ironischen Kommentaren. Doch dann sind die ungleichen Frauen plötzlich gezwungen, zusammenzuarbeiten.Hannes will Mara beim WG-Wichteln mit einem süßen Geschenk beeindrucken. Nach langem Überlegen entscheidet er sich für Massageöl und Duftkerzen, damit er ihr eine schöne Massage verpassen kann. Ihre Reaktion ist allerdings verhalten und Hannes schämt sich, weil er befürchtet, dass Mara ihn jetzt für einen Creep hält. Doch wieder überrascht sie ihn, als sie später noch einmal auf ihn zugeht und sich mit einem Küsschen auf die Wange für sein Massageangebot bedankt. Hannes ist im siebten Himmel. Allerdings zerplatzt seine Traumblase, als Mara wieder einmal frühzeitig gehen und in ihrer ominösen Bar arbeiten muss. Welches Geheimnis hat sie?Toni ist nach ihrem gescheiterten Kuss und Finns tagelangen Versuchen, ihr aus dem Weg zu gehen, überaus verwirrt. Finn tut auf einmal so, als wäre nichts zwischen ihnen gewesen. Doch plötzlich albert er wieder mit ihr herum. Und dann beginnt er sogar zu flirten. Toni versteht die Welt nicht mehr und holt sich Rat bei Denny. Der vermutet, dass Finn nur Katz-und-Maus mit ihr spielt und sicher nicht widerstehen kann, wenn sie sich ihm gegenüber wirklich als hilflose kleine Maus darstellt. Von Dennys Rat überzeugt, setzt Toni diesen in die Tat um. Tatsächlich scheint es so, als würde Finn wieder mit ihr flirten. Erneut nimmt sie all ihren Mut zusammen und küsst ihn. Doch wieder blockt Finn ab. Völlig verwirrt, stellt Toni ihn zur Rede. Daraufhin gesteht er ihr, dass sie sich die Flirts durchaus nicht eingebildet hat und er sie wirklich mag. Dennoch versucht er ihr klarzumachen, dass er sie nur enttäuschen würde.